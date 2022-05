The Band, 3a puntata/ Diretta, concorrenti e classifica: in testa Anxia Lytics

The Band, anticipazioni terza puntata 6 maggio

Questa sera, venerdì 6 maggio, alle 21,.25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di “The Band”, il nuovo talent di Rai 1 dal teatro Verdi di Montecatini Terme. Al timone dello show ritroviamo Carlo Conti, accompagnato dalla super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Dal punto di vista della comicità, sono i Boiler (Federico Basso e Davide Paniate) a intrattenere pubblico e telespettatori nelle vesti di improbabili giornalisti. Dopo le prime due puntate ritroviamo gli otto gruppi in gara pronti a dare il meglio di sé per conquistare il titolo di “Band dell’anno”. Ricordiamo gli accoppiamenti delle band con i rispettivi tutor: Giusy Ferreri – Cherry Bombs, Irene Grandi – N’ice Cream, Dolcenera – Anxia Lytics, Federico Zampaglione – JF Band, Marco Masini – Mons, Francesco Sarcina – Living Dolls, Rocco Tanica – Achtung Babies ed Enrico Nigiotti – Isoladellerose.

Don Francesco Grassi, accoltellato alla gola in chiesa/ "Perdono il mio aggressore"

The Band: band, concorrenti e classifica generale

La scorsa puntata di “The Band” è stata vinta, a pari merito, dai Mons con “Up Patriots to arms” di Franco Battiato nella versione dei Subsonica e dalle Cherry Bombs con “Rumore” di Raffaella Carrà. Dopo due puntate la classifica generale vede in testa gli Anxia Lytics di Dolcenera con 82 punti, seguono le Cherry Bombs a 79, Isoladellerose e i Mons a 74 punti, Achtung Babies a 69, Jf band con 63 punti, Living Dolls a 62 e all’ottavo posto i N’Ice cream con 55. I punti di distacco sono così pochi che la graduatoria potrebbe facilmente essere ribaltata. Ricordiamo che la valutazione è doppia: voteranno non solo Verdone, Nannini e Argento, ma anche gli otto tutor, che però non potranno esprimersi sulla propria band. Chi riuscirà a interpretare al meglio la cover proposta nella terza puntata e ad aggiudicarsi la vittoria?

LEGGI ANCHE:

JULIJA TYMOSHENKO, CHI È EX PREMIER UCRAINA/ "Putin vuole restaurare impero zarista"Strage Samarate, Stefania Pivetta/ L’amica “Nessuna separazione, lui mai aggressivo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA