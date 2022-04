The Band, Carlo Conti/ Diretta 1a puntata: 8 gruppi, i tutor e la super giuria

The Band, al via su Rai 1 il nuovo programma di Carlo Conti

Questa sera, venerdì 22 aprile, alle 21.30 su Rai 1 debutta “The Band”, il nuovo programma di Carlo Conti. Otto “Band”, otto gruppi musicali di diversa origine si sfideranno in nome del sound e del divertimento: non si vincono contratti discografici, ma il titolo di ‘Band dell’Anno’. Il programma vuole anche rappresentare uno stimolo per far ripartire la musica dal vivo: per questo che non si svolgerà in uno studio televisivo, ma al Teatro Verdi di Montecatini Terme. I gruppi in gara i dovranno cimentarsi con diversi generi musicali e prepararsi per le esibizioni live. “The Band“, basato su un format originale, è un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano e Mario D’amico.

I tutor e la giuria di The Band

Come per altri contest, anche a “The Band” sarà presente, per ognuno dei gruppi in gara, un tutor che seguirà tutto il percorso, dando consigli e preparando i brani che dovranno eseguire dal vivo. Gli 8 tutor sono: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica ed Enrico Nigiotti. Ogni tutor sarà anche giudice e voterà le esecuzioni delle altre sette band (ovviamente non quella della Band che gli è stata affidata). A giudicare le band in gara ci sarà anche una super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. La parte comica è affidata ai Boiler: Federico Basso e Davide Paniate.

Le band della prima puntata di The Band

Prima di conoscere le 8 band protagoniste di “The Band”, ci sarà una selezione tra le 16 band arrivate alla prima puntata. Dall’Emilia Romagna arrivano due gruppi: Riflesso (Ferrara) e JF Band (Parma). Dal Friuli, precisamente da Udine, le Living Dolls, mentre dal Lazio arrivano tre band: Achtung Babies (Roma), Isoladellerose (Roma) e Gemini (Anagni). Quattro, invece, i gruppo dalla Lombardia: Cherry Bombs (Milano), Xela Unplugged (Gallarate), Dan e i suoi fratelli (Milano), Silent Project (Milano). I N’ice Cream arrivano da Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Dal Piemonte si presentano Mons (Collegno, TO) e Ansia Lytics (Tortona, AL). La chiamata d’emergenza arrivano da Bari in Puglia, Rojabloreck dalla Toscana (Massa Carrara) e Keller Band da Padova, in Veneto. Nel corso del programma sarà possibile conoscere le loro storie e scoprire come si prepareranno per ogni esibizione.

