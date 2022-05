The Band, Carlo Conti/ Diretta e classifica 4a puntata: Isoladellerose al top?

The Band, anticipazioni e classifica quarta puntata

Settimana di grande musica su Raiuno che, dopo aver trasmesso le semifinali dell’Eurovision 2022, in attesa della finalissima di sabato 14 maggio, questa sera, trasmessa il quarto e penultimo appuntamento con The Band, la nuova scommessa televisiva di Carlo Conti in cui band di ogni genera ed età, si sfidano in una gara che, venerdì prossimo, nel corso della finalissima, si concluderà con l’elezione della band vincitrice. Nessun premio particolare in palio, ma solo la voglia di esibirsi e sfoggiare il proprio talento nonostante la scelta di dedicarsi ad altre passioni nella vita.

Nel corso delle prime tre puntate, le band che sono seguiti da tutor speciali ovvero da artisti importanti della musica italiana, hanno portato sul palco di The Band che viene trasmesso dal teatro Verdi di Montecatini grandi classici della musica italiana e non solo. Anche questa sera, le band si esibiranno sulle note di grandi successi: chi riuscirà a conquistare giuria e tutor?

Gli accoppiamenti di The Band

Chi sono le band in gara? Quali tutor seguono sin dalla prima puntata le band che posso essere miste, totalmente maschili o femminili, composte da amici, parenti o colleghi? Gli accoppiamenti di The Band sono: Giusy Ferreri-Cherry Bombs, Irene Grandi-N’ice Cream, Dolcenera-Anxya Lyitics, Federico Zampaglione-JF Band, Marco Masini-Mons, Francesco Sarcina-Living Dolls, Rocco Tanica-Achtung Babies, Enrico Nigiotti-Isoladellerose.

Nel corso della quarta puntata del programma di Raiuno, le band si alterneranno sul palco esibendosi dal vivo davanti al pubblico. A decidere il loro futuro nello show attraverso i giudizi saranno gli stessi tutor e la rigida giuria.

La giuria

A giudicare tutte le esibizioni, come nei precedenti appuntamenti di The Band, sarà la giuria che affianca Carlo Conti sin dalla prima puntata e che è composta da Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento. Tra la giuria e i tutor non mancano incomprensioni e polemiche di fronte a giudizi che, in alcuni casi, vengono considerati troppo duri. Nella scorsa puntata ha trionfato il gruppo Isoladellerose con ‘Credimi ancora’ di Marco Mengoni, seguiti dagli Achtung Babies che hanno cantato ‘Ordinary world’ dei Duran Duran, e dalla JF Band con ‘Un’estate fa’ di Franco Califano.

Cosa accadrà questa sera? Tra i candidati al trionfo resta il gruppo Isoladellerose, ma in questo quarto appuntamento potrà accadere davvero di tutto e potrebbero esserci clamorose sorprese.











