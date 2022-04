The band: classifica, pagelle 1a puntata/ Concorrenti: Isoladellerose che sorpresa! Asia Argento..

Otto gruppi eliminati, otto gruppi promossi. E’ questo il verdetto che sintetizza all’essenza la prima puntata di The Band, il nuovo programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Nelle nostre pagelle a caldo, ricostruiamo anche la classifica finale, che in realtà è temporanea perché cambierà di settimana in settimana. Partiamo dunque dal fondo con N’Ice Cream che hanno proposto Se perdo anche te di Gianni Morandi, in versione rock. Alcuni componenti del gruppo non hanno grande esperienza e i limiti si sono visti. Possono fare di più ma non inferiamo, d’altronde è solo la prima puntata Voto 5.

I JF Band, anche loro ultimi, secondo Asia Argento devono lavorare soprattutto sul look. Come darle torto. Voto 5. Agli Achtung Babies, invece, non mancano le capacità, ma la rivisitazione di Fix You dei Coldplay non convince affatto. Voto 4. Al quartultimo posto le Living Dolls a pari merito con Mons. Le prime si fanno preferire se non altro per tutta l’energia che hanno trasferito al pubblico durante l’esibizione. Voto 6,5. La band Mons non lascia il segno, voto 5.

The band, classifica e pagelle 1a puntata: Isoladellerose una sorpresa

Pagelle positive per IsoladelleRose, che propongono con originalità Figli delle stelle di Alan Sorrenti. Voto 7. Un solo punto li distanza dalla band seconda classificata, le Cherry Bombs, le quali rompono il ghiaccio ad inizio serata con Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna di Zucchero. Ottimo impatto, la personalità non manca a questa band di sole donne. Voto 7,5. Promettono bene. Primo posto in classifica per gli Anxia Lytics, studenti universitari che hanno lavorato al gruppo tre anni, esercitandosi a distanza pure nei tempi del lockdown. Hanno cantato A mano a mano, l’iconico brano di Cocciante portato alla ribalta da Rino Gaetano. Se la sono cavate benone, piacevoli ed originali. Voto 7,5.

