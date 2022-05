The Band, finale/ Diretta, vincitori e classifica: i tutor duettano con i gruppi

The Band, ultima puntata 20 maggio 2022

Questa sera, venerdì 20 maggio, alle 21.25 va in onda la quinta e ultima puntata d “The Band”, il talent show condotto da Carlo Conti. In occasione della finale, registrata negli scorsi giorni, il programma cambia location. dal teatro Verdi di Montecatini Terme si sposta a Roma al Palastudio dei Cinecittà Studios, dove si sono svolti i David di Donatello 2022 lo scorso 3 maggio. Al fianco di Carlo Conti, ritroviamo la super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Chi vincerà il titolo di Band dell’Anno? Ricordiamo gli accoppiamenti: Giusy Ferreri con le Cherry Bombs, Irene Grandi con gli N’ice Cream, Dolcenera e Anxia Lytics, Federico Zampaglione con la JF Band, Marco Masini con i Mons, Francesco Sarcina con le Living Dolls, Rocco Tanica con gli Achtung Babies, Enrico Nigiotti con Isoladellerose. In questo momento in cima alla classifica c’è la band Isoladellerose con 189 punti.

Le prove della finale di The Band

Grazie ad alcune anticipazioni trapelate alla registrazione della finale di “The Band” sappiamo che gli 8 gruppi in gara saranno protagonisti di due prove: prima un’esibizione con il proprio tutor, e poi una con un brano che ha caratterizzato il loro percorso nel programma. Solo ai primi tre classificati sarà data la possibilità di presentare dal vivo un brano inedito. Ecco le canzoni che le band eseguiranno con i rispetti tutor, tranne gli Achtung Babies che si esibiranno senza Rocco Tanica, presente solo in video causa Covid. Gli N’ice Cream canteranno “La canzone intelligente” con Irene Grandi; Isoladellerose porteranno sul palco “Nonno Hollywood” con Enrico Nigiotti; Anxya Lyitics canteranno “Com’è straordinaria la vita” con Dolcenera; la JF Band si esibirà con “Due destini” con Federico Zampaglione; Living Dolls e Francesco Sarcina proporranno “Dedicato a te”. Le Cherry Bombs e Giusy Ferreri si esibiranno con “Novembre”, I Mons proporranno la loro versione di “Signor Tenente” con Marco Masini e gli Achtung Babies canteranno “With or without you”.

The Band: come votano giuria e tutor

Ma questa sera a “The Band” non verrà solo proclamata la “Band dell’Anno”: tra tutti componenti dei gruppi saranno individuati i cinque migliori musicisti, che formeranno la “Band Ideale”. Questo inedito gruppo proporrà un originale omaggio alla grande Gianna Nannini. Ricordiamo che per la finale di “The Band” il voto dei giudici e dei tutor (che non possono votare i loro pupilli) dovrà comprendere non solo la valutazione delle esibizioni dell’ultima serata, ma anche quella dell’intero cammino delle Band dall’inizio dell’avventura. Chi vincerà? Appuntamento alle 21.25 su Rai 1 con la finalissima di “The Band”.

