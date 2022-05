The Band, pagelle 3a puntata/ Isoladellerose show. Sorridono JF Band e Achtung Babies

Pagelle terza puntata The Band: Isoladellerose conquistano tutti!

La terza puntata di The Band regala spettacolo, voci incredibili e anche qualche polemica, come è normale che sia. Ad incantare quasi tutti i giudici sono gli Isoladellerose, che si presentano alla terza puntata di The Band con una canzone di Marco Mengoni, “Credimi ancora”. Per loro punteggi altissimi sia dai tutor che poi dai giudici, che hanno apprezzato particolarmente la loro prova. I coach danno infatti in totale 33, mentre i giudici li premiano con un 29. Sono dunque i primi della puntata e in pagella meritano senza dubbio un 9.5, soprattutto per la crescita. Piacciono, soprattutto ai tutor, i JF Band. Con una dolcissima versione di “Un’estate fa”, i ragazzi strappano applausi e apprezzamenti da tutti, o quasi. Se Asia Argento, infatti, ha ritenuto la loro versione “da piano bar di hotel”, non sono stati della stessa opinione gli altri giudici e i tutor, che hanno dato un 32 complessivo come voto. I giudici, non li premiano però con un voto altissimo: danno infatti un 20, per un totale di 52. Per loro un 9 in pagella.

Anche gli Achtung Babies ottengono un punteggio altissimo dagli altri coach: 31. La loro prestazione con i Duran Duran convince davvero tutti e allo stesso modo anche la seconda prova sulle note di Peppino Di Capri. Gianna Nannini usa per loro parole bellissime: “Il cantante arriva proprio, mi ha emozionato oggi. Per la mia esperienza, questo cantante canta meglio di Bono. Se si staccano dagli U2, possono far bene”. I giudici danno un 22: il totale parla di 53 punti. Per loro il voto della terza puntata è un 8.5.

The Band, le pagelle della terza puntata: Cherry Bombs flop

Dopo due puntate non grandiose, i N’Ice Cream convincono i giudici sulle note di “Amore disperato”: questa volta, infatti, dai giudici arrivano complimenti. Per loro un 6.5. Gli Anxia Lytics, dominatori della seconda puntata, cantano “Giudizi Universali” di Samuele Bersani. Non tutti i giudici sono però convinti dalla loro prestazione: secondo Asia Argento, non si capiva molto di ciò che Alessia stava cantando. I tutor non sono tutti d’accordo e il gruppo prende un 26 mentre dai giudici un 24. Nelle nostre pagelle, un 8 per l’interpretazione e la capacità di tenere il palco. Stesso voto da parte dei coach e nelle nostre pagelle di The Band per i Mons: con “Who can it be now” dei Men at work, i ragazzi di Masini strappano applausi dal pubblico e dai giudici.

Le Cherry Bombs si presentano invece alla terza puntata di The Band con “Chimica” di Donatella Rettore e Ditonellapiaga ma il voto dei tutor non convince: per loro solo un 22. Anche i giudici non le premiano: arrivano infatti all’ultimo posto. Dolcenera dà 2 su 5 e si giustifica dicendo: “Suonano bene, compatte, però ci sono delle canzone che hanno bisogno di essere più riflettute, con più peso”. Sarcina invece dice che sono troppo confusionarie. Nelle nostre pagelle, un 7. Le Living Dolls di Sarcina, con “I love rock and roll”, arrivano penultime. Per loro in pagella 6.5.











