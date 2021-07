The Blacklist 7/ Anticipazioni episodi di oggi, 11 luglio: verso il finale

The Blacklist 7, anticipazioni episodi oggi, 11 luglio

Doppio episodio questa sera per The Blacklist 7 che torna in onda oggi, 11 luglio, nella seconda serata di Rai 2 ad un passo dal finale. Nyle Hatcher e Fratelli sono gli episodi in onda questa sera riportando Ray ancora alla sua caccia ormai aperta e gli altri membri del team alle prese con nuove questioni da risolvere. In particolare, nel primo episodio, è l’omicidio che potrebbe essere collegato ad un vecchio caso dell’FBI a tenere con il fiato sospeso la task force.

A complicare le cose, sin dai primi minuti dell’episodio, è un balzo indietro a dieci mesi prima, sullo sfondo il luogo dove si è schiantato un aereo mentre uno degli uomini che sta ispezionando la scena nota un volto conosciuto tra le possibili vittime, si tornerà a parlare di Katarina Rostova? Forse la caccia di Red si concluderà ad un passo dal finale di questa settima stagione?

Ressler e il fratello ai ferri corti, perché?

The Blacklist 7 prende il via proprio da qui mentre Red decide di prestare aiuto a Dembe preoccupato perché il suo Iman è stato rapito dalla sua Moschea, c’è il rischio tangibile che ci sia un attentato terroristico dietro l’angolo? Il secondo episodio della serie metterà al centro l’agente Ressler e le complicazioni nel suo rapporto con il fratello.

A quanto pare qualcosa ha creato una spaccatura tra i due ma solo questa sera riceveremo le risposte e i dettagli su quanto è successo. Per esplorare quanto è accaduto tra loro, la serie porta il pubblico nel 1995 a Detroit quando il padre di Donald viene ucciso dal suo partner, un poliziotto corrotto, Tommy Markin. Ressler all’epoca era un adolescente pieno di problemi ma le cose si complicano quando i due si trovano faccia a faccia e l’incontro finisce con uno sparo, ma siamo sicuri che è stato Ressler a sparare uccidendo Markin?

