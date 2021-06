The Blacklist 7/ Anticipazioni episodi oggi, 13 giugno: che fine ha fatto Red?

The Blacklist 7, anticipazioni episodi oggi, 13 giugno

The Blacklist 7 torna in onda questa sera con un singolo episodio, quello che rappresenta la seconda parte di quello in onda settimana scorsa. Al centro di tutto ci saranno ancora Liz, Dembe alla guida della Task Force pronti a continuare le ricerche su Red. Ancora una volta lui è riuscito a scappare dai suoi rapitori grazie ad un alleato che lo ha aiutato a venire fuori e risolvere la sua situazione, ma cosa succederà adesso? Quando scoprirà che non è lui l’unico ad essere finito nel mirino di Katarina Rostova tutto cambierà anche per quest’ultima pronta a raccogliere le informazioni di cui ha bisogno senza guardare in faccia niente e nessuno. Ma cosa succederà nel secondo episodio di The Blacklist 7 in onda oggi, 13 giugno, a partire dalle 23.00 circa?

Che fine ha fatto Red?

L’ultima volta che abbiamo visto Raymond Reddington di The Blacklist, era legato a una rete metallica in un magazzino buio, e sanguinava mentre Katarina Rostova osservava. Anche all’inizio di questo episodio non è cambiato nulla visto che Katarina continua a torturare Red, nella speranza di ottenere maggiori informazioni su chi le sta dando la caccia e poi tira fuori qualcosa che è successo a Belgrado, un qualcosa che ha cambiato la sua vita per sempre. Ma Red insiste che non ha nulla a che fare con quello che è successo a Belgrado, e si rifiuta di darle qualsiasi informazione lei stia cercando e così lei cambia obiettivo e decide di fare una visita al nonno di Liz, Dom, convinta che le fornirà le informazioni che desidera. La sua uscita di scena registra anche un cambiamento per Red che viene portato via dall’infermiera che lo ha fatto scappare dall’ospedale, dove lo porterà adesso?

