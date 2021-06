The Blacklist 7/ Anticipazioni episodio 27 giugno: Katarina è arrivata da Bloom?

The Blacklist 7, anticipazioni episodio 27 giugno

The Hawaladar (nº 162) è il titolo dell’episodio di The Blacklist 7 in onda oggi, 27 giugno, nella seconda serata di Rai2. Continua il doppio appuntamento settimanale con la serie tv di Rai2 e anche oggi, in coppia con Delitti in Paradiso, Red e i suoi torneranno per nuove avventure e un rompicapo da risolvere: dov’è Katarina? L’episodio si apre con Reddington che scopre che Katarina è arrivata da Frank Bloom/Ilya Koslov e toccherà a Sutherland, l’uomo che Katarina ha assunto per trovare Ilya, rivelare al nostro protagonista che i soldi in contanti per il suo ‘caso’ sono arrivati da uno specifico ristorante da asporto a Londra. Dopo un piccolo incoraggiamento da parte di Red, quel ristorante confessa di far parte di un anello di 34 avamposti e 18 paesi ovvero una sorta di sistema bancario al di fuori delle banche e quindi legato al terrorismo perché si riesce a spostare denaro senza spostarlo.

Red continua a cercare Katarina

L’episodio di oggi di The Blacklist 7 prenderà il via proprio da qui quando risulta che Said Hawaladar, un uomo di nome Bava Shratna, ha una serie di piccoli ristoranti in tutto il mondo riforniti di milioni di dollari in contanti, quindi quando qualcuno ha bisogno di inviare denaro, paga il proprio avamposto locale, quindi l’avamposto più vicino al destinatario consegna i soldi dalla loro scorta ma tutto sembra essere poco reale almeno fino a che Red fa in modo che l’ufficio postale catturi il ragazzo, inviandoli direttamente a lui a Manhattan. Il piano di Red è semplice: mettere Shratna nei guai per offrire la sua protezione e quindi avere in cambio qualsiasi informazione che avesse su Katarina. Arriverà davvero a quello che anela così tanto?

