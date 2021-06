The Blacklist 7/ Anticipazioni episodio oggi, 14 giugno: tutti in Kuwait

The Blacklist 7, anticipazioni episodio oggi, 14 giugno

Dimenticate il primo grande episodio di The Blacklist 7 perché dopo aver atteso per giorni cosa ne è stato di Red, questa sera su Rai 2 è arrivato il momento di voltare pagina. L’appuntamento è con il terzo episodio in onda oggi e sarà allora che ritroveremo Red pronto a cercare di Katarina ma per andare avanti si serve della task force. Aram si offre volontario per partecipare ad un incontro di una associazione criminale chiamata Les Fleurs Du Mal e una volta sul posto sembra che niente è come sembra. Il gruppo è un ritrovo di ricconi annoiati che provano a mettersi in gioco e passare il tempo scendendo in campo per risolvere una prova impossibile in un tempo limitato che alla fine lo porterà alla morte.

Aram a caccia di ricconi annoiati che…

Prende il via da qui The Blacklist 7 in onda oggi su Rai2 in seguito all’episodio di ieri. Red visita Morozov, gli dice che ha chiamato ripetutamente e non c’è stata risposta, quindi ha pensato che sarebbe andato a trovarlo per la direttiva Townsend, riattivata e nel mirino di tutti. Morozov dice di aver già perso milioni a causa sua, insieme a sua moglie al suo concorrente e lo invita a dimenticarsi di lei perché quando la troverà e la ucciderà lui stesso. Intanto, l’episodio si apre in Kuwait, siamo nel 1989, dove due uomini si trovano in macchina per le strade di Kuwait City, quando il passeggero viene colpito da un proiettile. Nel presente, invece, ritroviamo Katarina e Liz a chiacchierare amabilmente nell’appartamento della detective e a quel punto si torna a parlare di figli, ma quelli di chi?