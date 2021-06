The Blacklist 7/ Anticipazioni episodio oggi, 20 giugno: Katarina è scomparsa?

The Blacklist 7, anticipazioni episodio oggi, 20 giugno

Norman Devane numero 138 è l’episodio in onda oggi, 20 giugno, su Rai2 di The Blacklist 7. La serie continua la sua corsa per la gioia dei fan che possono godere di un doppio episodio a settimana e lo stesso succederà in questi giorni, cosa ne sarà di Red e i suoi questa sera e quale sarà il caso del giorno? L’episodio si apre con un adolescente che è stato arruolato da un uomo sospetto per la frequentazione di un collegio altrettanto sospetto. Sembra che Howie, 14 anni, sia stato indicato da una terza persona perché degno di ricevere una borsa di studio completa per la Abbott Boarding School. A quel punto l’uomo si rimette in macchina, si disinfetta le mani e il resto del corpo e indossa guanti in lattice una volta a casa mette in bocca la saponetta e anche delle pillole che sparge sul pavimento dell’appartamento. Ma cosa succederà adesso e cosa nasconde l’uomo?

The Blacklist 7, Katarina è scomparsa?

Prende il via da qui il nuovo episodio di The Blacklist 7 che tornerà ad occuparsi anche del rapimento di Red visto che la squadra ancora non sa che la donna misteriosa che lo ha tenuto prigioniero è Katarina Rostova, mentre il diretto interessato sembra poco preoccupato dalla voglia di correrle dietro e riacciuffarla. Le indagini lo portano sulle tracce di Norman Devane (Jefferson Mays), un “blacklister” che si ama uccidere le persone utilizzando armi biologiche. E’ proprio questo l’uomo che abbiamo conosciuto nei primi minuti dell’episodio pronto a colpire un istituto scolastico? La tragedia è dietro l’angolo mentre Red e Dembe volano a Cuba per seguire la loro indagine personale. Non mancano i problemi sentimentali e privati soprattutto quando Adam confessa a Liz di star valutando l’idea di intraprendere una nuova relazione, si tratta davvero di Elodie?

