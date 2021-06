The Blacklist 7/ Anticipazioni episodio oggi 21 giugno: un video sconvolgente

The Blacklist 7, anticipazioni episodio oggi, 21 giugno

Hannah Hayes (N° 125), questo è il titolo dell’episodio di The Blacklist 7 in onda oggi, 21 giugno, su Rai2, con un altro caso da risolvere ma, soprattutto, l’aguzzina di Red ancora da trovare. Il Dr. Michael Alexander, un programmatore senior presso i laboratori DXC di Richmond, lancerà un video mentre ha degli esplosivi attaccati addosso dicendo di aver visto il peggio dell’umanità, i suoi colleghi non sono etici, il suo team di gestione gli ha chiesto di mentire ripetutamente fino a quando la moglie non lo chiama e lo distrae. A quel punto arriva la polizia che finisce per sparargli contro quando lui non lascia cadere il cellulare che aveva in mano. A quel punto sembra che la sua morte sia ormai certa, ma cosa succederà adesso e come si evolverà la situazione?

The Blacklist 7, Red e Liz allo scontro?

Prende il via da qui il nuovo episodio di Blacklist 7 in cui Dembe sta parlando con Red e dice che Francesca lo ha quasi ucciso ma questo l’amico gli ricorda che alla fine in realtà lo ha salvato. Liz arriva e dice a Red che Cooper vuole mettere l’agente Park nella task force ma lui vuole optare per Francesca e non si dice d’accordo. Le discussioni non mancano così come non mancano i dettagli sul dottor Alexander visto che Red dice che non c’era nessuna bomba. Tadashi dice di aver analizzato il video ed è un falso, un fake realizzato con software di intelligenza artificiale e non ci vuole molto a capire che il dottore è stato incastrato forse perché aveva scoperto che qualcuno era implicato in qualcosa di poco pulito. Liz aggiorna la task force mentre Red crede che il video fosse una bufala e che la polizia di Richmond ha ucciso un uomo innocente, come andrà a finire questa volta?

