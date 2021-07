The Blacklist 7/ Anticipazioni episodio oggi 4 luglio: Red in volo verso…

The Blacklist 7, anticipazioni episodio oggi, 4 luglio

Un altro doppio appuntamento questa settimana con The Blacklist 7 e Red che continua a cercare qualcosa, o meglio qualcuno, che continua a sfuggirgli di mano. In particolare, anche in questo episodio il nostro protagonista, in versione James Bond, sarà a bordo del suo aereo privato alla volta di un’isola remota dove ad attenderlo ci sarà una coppa di champagne in mano ad un maggiordomo, cosa è successo e dove è arrivato Red? A quanto pare ad attenderlo ci sarà un incontro super segreto tra ladri di alto profilo e sul tavolo riverse alcune opere d’arte rubate da milioni di dollari. A completare il quadro è un’affascinante broker, Cassandra Bianchi (Joely Richardson), che non sembra essere un volto noto per lui, come finirà questo interessante incontro segreto?

Chi ha ucciso Margo?

Nel nuovo episodio di The Blacklist 7 in onda questa sera, intorno alle 23.30 su Rai2, non tutto andrà liscio specie quando uno degli ospiti presenti ovvero Margo (Katie Thompson), non crolla a terra senza vita. Qualcuno l’ha uccisa proprio davanti ai suoi ‘colleghi’ ma chi è stato e come ha fatto senza dare nell’occhio? Toccherà a Red ispezionare il suo corpo una volta messo nel congelatore e quel punto troverà vasi sanguigni rotti sotto le palpebre e le unghie, il che lo porta a credere che sia stata avvelenata. Quindi alle 2 del mattino, dopo che tutti sono andati a letto, Red si presenta alla porta di Cassandra per chiederle sensualmente di scendere le scale ed eseguire un’autopsia più approfondita. Nel frattempo, Liz è alle prese con il saggio di danza di Agnes e i colpi di scena non mancheranno.

