The Blacklist 7/ Anticipazioni episodio oggi 7 giugno: Louis T. Steinhill (N°27)

The Blacklist 7, anticipazioni episodio oggi, 7 giugno

The Blacklist 7 prende il via oggi su Rai2 in seconda serata. Per il primo episodio della serie dovremo attendere quasi le 23.00 ma sicuramente varrà la pena seguire la serata crime del lunedì come inizio del nuovo palinsesto che ci terrà compagnia tutta l’estate. Ma cosa succederà questa sera? L’episodio dal titolo Louis T. Steinhill (N°27) si apre con Aram che aiuta Liz a selezionare i candidati al lavoro di tata tramite controlli approfonditi dei precedenti che rivelano che tutti hanno qualche problema con i debiti o un cassetto pieno di multe per il parcheggio che non includono nel loro curriculum. Proprio i segreti sembrano essere la chiave per questo primo episodio della settima stagione della serie e, in particolare per Liz, che forse ha qualcosa da dire soprattutto a Cooper e Aram, come il fatto che ha consegnato Reddinton alla polizia l’anno scorso per scoprire la sua vera identità e che si è rivelata quella di un ex agente del KGB a cui è stato permesso di continuare a lavorare con loro all’FBI.

NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi, 7 giugno: L'altro colpevole

The Blacklist 7, Red nei guai dopo l’incontro con la Rostova?

L’episodio di The Blacklist 7 svela poi le sorte di Red che abbiamo lasciato nelle mani di Katarina Rostova nel finale della sesta stagione e che ora troviamo in un ospedale francese. A quanto pare il nostro protagonista si sta riprendendo da un intervento chirurgico di fusione spinale d’urgenza ma c’è qualcosa che ancora lo preoccupa, ma cosa? Dopo aver incontrato l’ispettore Oban, il detective francese che dice a Reddington che ha bisogno di sentirsi dire tutto ciò che sa su Katarina Rostova, tutto cambia per lui, ma in che modo? Lo vedremo fuori dall’ospedale alla fine dell’episodio?

LEGGI ANCHE:

Terence Hill lascia Don Matteo/ Il figlio Jess: “Sente il bisogno di dedicarsi..."The Rookie 3/ Anticipazioni episodio oggi, 6 giugno: Cattivo sangue

© RIPRODUZIONE RISERVATA