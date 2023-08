The Blind Side, Canale 5/ Il biopic con Sandra Bullock al centro di polemiche, oggi, sabato 19 agosto 2023

The Blind Side, diretto da John Lee Hancock

Sabato 19 agosto, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 15,40, andrà in onda il film biografico del 2009 The Blind Side, un adattamento cinematografico di un libro firmato da Michael Lewis, intitolato The Blind Side: Evolution of a game, che narra la vera storia del giocatore di football americano Michael Oher.

Sandra Bullock, morto il compagno Bryan Randall/ Da 3 anni combatteva contro la sclerosi laterale amiotrofica

Nel cast recita Sandra Bullock, vincitrice di premio Oscar e Golden Globe proprio per questo lavoro cinematografico e attualmente al centro di una polemica, perché l’ex giocatore ha scoperto una truffa ai suoi danni proprio dalla famiglia Tuohy, dai quali non sarebbe mai stato adottato, ma sfruttato economicamente. Molti tifosi hanno così chiesto che l’attrice restituisca la statuetta vinta.

Ricatto d'amore/ Commedia leggera oggi mercoledì 5 aprile su Rai 1

Insieme a lei ci sono la mitica Kathy Bates, premio Oscar per la sua indimenticabile interpretazione di Annie Wilkes in Misery non deve morire e Quinton Aaron che veste il ruolo di Michael Oher. Completano il cast Tim McGraw, Rhoda Griffis, Ray McKinnon, Lily Collins, Jae Head, Andy Stahl, Shawn Knowles, Omar J. Dorsey, Catherine Dyer e Ashley LeConte Campbell.

La trama del film The Blind Side: la vita difficile di un grande campione

Il film The Blind Side è incentrato sulla storia di Michael Oher, un giocatore che riveste il ruolo di offensive tackle nel football americano. Il compito principale di questo tipo di atleta è impedire i placcaggi al quarterback, prevenendo le incursioni dai lati, definite appunto blind sides (punti ciechi).

The Blind Side, Canale 5/ Sandra Bullock, Oscar e Golden Globe per l'interpretazione

Michael Oher è anche soprannominato “Big Mike”, proprio a causa della sua stazza imponente. Il giovane ha 17 anni ed è senza casa perché suo padre è deceduto. La madre di Michael, afflitta dalla tossicodipendenza, non è in grado di prendersi cura di lui e viene separata dal figlio. Inizialmente è ospitato dalla famiglia di un amico, ma si trova nuovamente senza un rifugio quando il padre di quest’ultimo muore in circostanze delinquenziali.

Nonostante le difficoltà economiche, le sue prestazioni sportive sono buone e il coach cerca di aiutarlo in ogni modo possibile. Grazie all’intervento dell’allenatore, Michael inizia a frequentare la scuola.

È una fredda notte invernale, tuttavia, che cambierà il suo destino, quando la famiglia Tuohy decide di ospitarlo. La signora Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) si impegna a prendersi cura dell’adolescente, fornendogli assistenza medica e cercando di assumerne la tutela legale. Michael però non possiede documenti, mancanza che costringe la signora Tuohy a rintracciare la vera madre per risolvere le procedure burocratiche. Grazie agli sforzi della famiglia adottiva, Michael riesce anche a ottenere la patente, il suo primo documento ufficiale.

Il giovane salva la vita al figlio della famiglia Tuohy in un incidente stradale, dimostrando la sua velocità e reattività.

Lo sport regala a Michael grandi soddisfazioni, ma il ragazzo non vuole limitarsi solo al football. Si impegna anche negli studi, superando le difficoltà e mirando a iscriversi all’università. Nonostante i successi, le autorità governative iniziano a dubitare della relazione tra la famiglia Tuohy e Michael, sospettando che possa trattarsi di un interesse economico anziché di un affetto sincero.

Michael fugge e torna nei quartieri degradati, alla ricerca di un rifugio per la notte…

© RIPRODUZIONE RISERVATA