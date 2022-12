The Blind Side, Canale 5/ Sandra Bullock, Oscar e Golden Globe per l’interpretazione

The Blind Side su Canale 5 il giorno di Natale

La magica atmosfera del giorno di Natale sarà accompagnata su Canale 5 da un grande film d’autore: subito dopo pranzo, alle 14 del 25 Dicembre, andrà in onda The Blind Side, realizzato negli Stati Uniti nel 2009 dal regista John Lee Hancock, autore altresì della sceneggiatura. Prodotto da Erwin Stoff, il film è stato distribuito in Italia dalla Warner Bros. Pictures. La fotografia del film The Blind Side è stata affidata ad Alan Kivillo, il montaggio a Mark Livolsi e la realizzazione della colonna sonora a Carter Burwell (che ha alle spalle anche film come Psycho III, Buffy L’Ammazzavampiri, Il destino di un cavaliere, Onora il padre e la madre, Twilight.

La scenografia di The Blind Side è di Michael Corenblith, mentre dei costumi si è occupato Daniel Orlandi. Il cast è composto da grandi nomi del cinema internazionale: tra questi troviamo quello di Sandra Bullock, la cui performance nella pellicola è valsa un Oscar e un Golden Globe come migliore attrice, oltre che uno Screen Actors Guild Award. Ci sono inoltre Quinton Aaron, Tim McGraw, Jae Head, Kathy Bates, un’emergente Lily Collins, Ray McKinnon, Kim Dickens e Adriane Lenox.

The Blind Side, la trama del film

La trama è ispirata al libro The Blind Side: Evolution of a Game, basato sulla vita del giocatore di football americano Michael Oher (interpretato da Quinton Aaron), il cui ruolo è quello dell’offensive tackle, che ha il compito di proteggere il quarterback dai placcaggi provenienti dai cosiddetti ‘punti ciechi’ (appunto i blind side). Oher è un 17enne senzatetto e orfano di padre. La madre è dipendente dal crack. “Big Mike” viene ospitato a casa dal padre di un suo amico, che però muore qualche anno dopo. Mike, nonostante gli scarsi risultati a scuola e i problemi economici, si iscrive alla scuola cattolica Wingate Christian School. Qui viene notato da una famiglia benestante che decide di ospitarlo per la notte. La signora Leigh Anne (Sandra Bullock) si affeziona a lui e decide di diventare la sua tutrice legale.

Nonostante ciò non mancano gli ostacoli. La protagonista riesce a rintracciare la madre di Mike, chiedendo il passaggio di custodia. Mike entra nasce nella squadra di football e il suo talento viene notato da coach importanti ma preferisce concentrarsi sullo studio e si diploma con un punteggio abbastanza alto, tanto da iscriversi all’Università del Mississippi. Dopo un’indagine statale che pensa che l’interesse della famiglia Tuoyh sia solamente per il suo talento sportivo, Mike viene convinto da Leigh Anne della loro bontà e comincia la scalata verso il successo.











