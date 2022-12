The Blues Brothers, film Italia 1/ Capolavoro mondiale con Aretha Franklin nel cast

The Blues Brothers, capolavoro della cinematografia mondiale

The Blues Brothers andrà in onda il 24 dicembre alle 23,55 su Italia 1. Si tratta di uno dei capolavori della cinematografia mondiale. La commedia è del 1980 e la regia è di John Landis, mentre gli interpreti principali sono John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, Ray Charles, Matt Murphy, Aretha Franklin, Carrie Fisher e Donal Dunn.

La colonna sonora è considerata da molti tra le più belle del cinema: vi parteciparono numerosi artisti che hanno fatto la storia della musica: Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin, Cab Collowet e John Lee Hooker.

The Blues Brothers, la trama del film su Italia 1

L’incipit del film The Blues Brothers è “Siamo in missione per conto di Dio”. Tutta la narrazione del film che si svolge a Chicago. La storia è incentrata su due fratelli: mentre Jake esce di prigione dopo aver scontato una pena di 3 anni, viene accolto dal fratello Elwood. I due, cresciuti in un orfanotrofio, per prima cosa vanno a trovare la Madre superiora che li ha educati e accuditi: Suor Mary Pinguina. La donna rivela loro di ritrovarsi in una complicata situazione economica: infatti l’ufficio delle tasse ha richiesto una somma ingente di arretrati pari a 5000 dollari e vorrebbe il loro aiuto. I fratelli Blues chiedono così aiuto al reverendo della loro chiesa, Cleophus, il quale ha un’idea geniale: riunire tutti i componenti della vecchia banda musicale.

I due musicisti incontrano personaggi di ogni genere nel corso della loro missione e si ritrovano ad affrontare le situazioni più particolari. Tra i personaggi con i quali hanno a che fare ci sono un venditore di strumenti musicali non vedente, dal nome Ray e una cuoca molto eccentrica. Mentre si impegnano per perseguire il loro obiettivo, vengono inseguiti da tutti coloro che sono stati truffati dalla vecchia banda, nonché agenti di polizia e nazisti provenienti dall’Illinois e tanti altri. La banda, per raggiungere lo scopo e aiutare Suor Mary, commette una lunga serie di atti illeciti e truffe. Alla fine grazie ad un impiegato statale, risolve la questione.

