The Bourne Identity è il primo capitolo della saga di spionaggio cult di Jason Bourne interpretata da Matt Damon. Alla regia c'è Doug Liman

The Bourne Identity, l’inizio della saga con Matt Damon

Sabato 8 novembre 2025, va in onda su Rete 4 alle 21:30 il film d’azione e di spionaggio del 2002 The Bourne Identity, diretto da Doug Liman e con le musiche di John Powell.

Protagonista del film è la star di Hollywood Matt Damon, che ha recitato in altre produzioni di successo come Will Hunting – Genio ribelle, Salvate il soldato Ryan, Il talento di Mr. Ripley, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, The Departed – Il bene e il male e Invictus – L’invincibile.

Chi è Filippo Zara, nuovo ballerino di Nancy Brilli/ Età, fidanzata, vita privata

Al suo fianco Franka Potente, attrice e cantante tedesca, che ha recitato in altri film come Lola corre, Blow, Creep – Il chirurgo e Conjuring – Il caso Enfield. I due attori hanno recitato insieme in uno dei sequel del film, The Bourne Supremacy.

Nel cast The Bourne Identity spicca un altro nome di primissimo piano nel cinema hollywoodiano, come Clive Owen, che abbiamo potuto ammirare in altri film come King Arthur, Closer, Sin City, La Pantera Rosa e Inside Man.

Marcella Bella e Chiquito ostacolati dalla giuria?/ Cosa devono fare per emergere a Ballando con le stelle

La trama del film The Bourne Identity: un killer senza identità in cerca di se stesso

In The Bourne Identity, un uomo gravemente ferito e finito in mare viene salvato nel mar Mediterraneo da un peschereccio italiano: quell’uomo è Jason Bourne. Lui però non lo sa, poiché ha completamente perso la memoria e non riesce a ricordare chi è. Tuttavia si accorge di avere diverse abilità: sa parlare perfettamente più lingue, conosce numerose arti marziali e padroneggia senza problemi le armi.

Ma non è tutto: ha un microfilm impiantato in un fianco ed è stato sottoposto a un intervento di chirurgia plastica che gli ha alterato i lineamenti del volto. Cosa si cela dietro il suo oscuro passato? Dovrà scoprirlo presto, anche perché finisce nel mirino di alcuni sicari che lo vogliono uccidere.

Fabio Fognini e Giada Lini puntano alla vittoria?/ La rivalità con Filippo Magnini a Ballando con le stelle

Successivamente recupera una cassetta di sicurezza in una banca di Zurigo, che però non fa altro che aumentare la confusione. Nella cassetta infatti ci sono sei passaporti diversi con varie identità, tra le quali appunto quella di Jason Bourne, americano che vive a Parigi, quella più probabile.

Decide quindi di recarsi nella capitale parigina con l’aiuto di una ragazza, in cambio di 10.000 dollari. A volerlo morto è la CIA e da lì inizia una serie di avventure, inseguimenti e combattimenti mozzafiato con l’adrenalina al massimo.