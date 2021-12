The Bourne Identity/ Su Rete 4 il primo capitolo della saga con Matt Damon

The Bourne Identity, film di Rete 4 diretto da Doug Liman

The Bourne Identity è il film che riempie la prima serata di Rete 4 oggi, 21 dicembre 2021, con inizio dalle ore 21,25. Il film è una co-produzione tra Stati Uniti d’America, Germania e Repubblica Ceca per supportare un’ottimo film thriller e avventuroso, non privo però di risvolti sentimentali. Regista è il cineasta Doug Liman, che del film è anche produttore esecutivo, un regista che ha lasciato ottime tracce di sé nel dorato mondo di Hollywood.

Possiamo ricordare Liman in ‘Edge of Tomorrow Senza domani’, con Tom Cruise e sempre con Cruise l’ottimo ‘Barry Seal Una storia americana’, oppure il recente distopic movie ‘Chaos Walking’, con Tom Holland, da Spider Man versione Marvel ora proiettato al cinema sempre più di nicchia, un talento che va coltivato e che con Liman ha interpretato quest’ottima pellicola in uscita.

Protagonista nel ruolo di Jason Bourne l’attore Matt Damon, candidato come Oscar al miglior attore non protagonista per il film diretto da Clint Eastwood ‘Invictus L’invincibile’, un attore tipico nella sue essenza per il cinema americano nel quale thriller e sentimenti, avventura e azione si mescolano per trame intricate e riflessive. Matt Damon è indimenticabile in ‘L’uomo della pioggia’ di Francis Ford Coppola, oppure in ‘Il talento di Mr. Ripley’ assieme a Gwyneth Paltrow, con la regia di Ridely Scott, assieme all’amico e molto simile in ambiti recitativi Ben Affleck oggi è sui grandi schermi con ‘The Last Duel’, una pellicola che dovrebbe rilanciare entrambi. Al fianco di Damon l’attrice tedesca Franka Potente, celebre anche come cantante nella sua Germania, al cinema da ricordare in ‘The Conjuring Il caso Enfield’, uno dei migliori horror contemporanei, oppure in ‘Meno male che c’è papà My Father’ assieme ad Erica Bana.

The Bourne Identity, la trama del film: un pescatore in stato d’incoscienza

Leggiamo la trama di The Bourne Identity. Giancarlo (Orso Maria Guerrini), è un pescatore italiano che viene ripescato in stato d’incoscienza al largo delle coste tricolore, nel Mar Mediterraneo. Nella schiena diverse pallottole, all’esame medico, e un microchip sottocutaneo con dati bancari personali. Giancarlo inizia la ricerca della sua identità, un lungo viaggio in stato di semi incoscienza che lo porterà in Svizzera, a Zurigo, dove trova una cassetta di sicurezza intestata a suo nome con parecchi soldi e un nome, Jason Bourne, identità misteriosa che lo vuole in seguito a Parigi. Il mistero è fitto, ma vale la pena seguire le tracce.

Video, il trailer del film “The Bourne Identity”





