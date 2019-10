The Bourne Identity/ Video, su Rete 4 il film con Matt Damon (oggi, 6 ottobre 2019)

Il film The Bourne Identity andrà in onda questa sera, domenica 6 ottobre, su Rete 4 alle ore 21.25. Il film uscito nel 2002, è stato diretto da Doug Liman, famoso per tanti altri suoi lavori che l’hanno visto come regista, tra cui Mr & Mrs. Smith (2005), The Wall (2017) e Barry Seal – Una storia americana (2017). Produttore anche di serie di tv di successo, come The O.C. e Suits. La sceneggiatura è di Tony Gilroy, noto per aver firmato altri lavori importanti come L’avvocato del diavolo (1997), Armaggeddon – Giudizio finale (1998) e Beirut (2018) e di William Blake Herron. Tra i produttori, oltre Liman, figurano Patrick Crowely e Richard N. Gladstein. La casa di produzione, invece, è Universal Pictures con la collaborazione di altre piccole realtà cinematografiche statunitensi. La fotografia porta il nome di Oliver Wood, che vanta una lunga filmografia alle spalle. Le musiche sono di John Powell. Tanti i nomi famosi del cast, il protagonista è Matt Demon, poi c’è Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox, Adewale Akkinuoye-Agbaje, Gabriel Mann, Julia Stiles, Walton Googins, Josh Hamilton, Orso Maria Guerrini e Tim Dutton.

The Bourne Identity, la trama del film

The Bourne Identity è tratto dal romanzo “Un nome senza volto” di Robert Ludlum, uscito nel 1980, il film inizia quando un peschereccio recupera nel mar Mediterraneo il corpo di un uomo in stato di incoscienza. Uno dei pescatori, Giancarlo, osservando il corpo del naufrago, ritrova sulla sua schiena i segni di alcuni proiettili con un impianto, posizionato sotto pelle, in cui è riportato il numero di un conto bancario. Si tratta dell’unico indizio nelle mani del protagonista per cercare di risalire alla sua identità. La trama si sviluppa con la ricerca del naufrago che proverà in tutti i modi a capire chi sia e da dove venga. Una volta giunto a terra, infatti, si dirigerà a Zurigo, dove in un primo momento rischierà l’arresto per vagabondaggio. In seguito grazie al conto bancario segnato nell’impianto che ha sottopelle, arriverà a una cassetta di sicurezza, dove troverà una grande somma di denaro e alcuni documenti di identità falsi, un indirizzo francese e una pistola. Iniziano così una serie di peripezie vissute dal protagonista, che per riuscire a ritrovare l’identità perduta, dovrà affrontare una serie di sfide avvincenti.

Il trailer di The Bourne Identity





