The Bourne Identity/ Video, su Rete 4 il film con Matt Damon (oggi, 7 novembre)

The Bourne Identity va in onda oggi, sabato 7 novembre, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Si tratta di un action movie americano girato nel 2002 per la regia di Doug Liman, tratto dal soggetto di Robert Ludlum e prodotto dalla Universal Picture. Il film è un mix di generi e spazia dal thriller al film di spionaggio, esattamente come accade nel romanzo che lo ha ispirato, cioè Un nome senza volto di Robert Ludlum, edito nel 1980. The Bourne identity è il primo film della saga di Bourne ed ha avuto tre sequel: The Bourne Supremacy nel 2004, The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo nel 2007 e Jason Bourne nel 2016. Sempre da The Bourne identity è stato tratto nel 2012 lo spin-off interpretato d Jeremy Renner dal titolo The Bourne Legacy. Il primo film della serie vede come principale protagonista Matt Damon nel ruolo di Jason Bourne, affiancato da Franka Potente nella parte di Marie Helena Kreutz e da Chris Cooper in quella di Allexander Conklin. Completa il cast Clive Owen che presta il volto al professore.

The Bourne Identity, la trama del film

La trama di The Bourne Identity racconta l’incredibile storia di Jason Bourne, che si risveglia privo di sensi a bordo di un peschereccio italiano senza avere più alcuna memoria del suo passato. Jason sbarca sulla costa ligure ed inizia a cercare di ricostruire la propria identità, grazie ad un numero di conto corrente bancario che gli era stato impiantato sottopelle in un micro chip e che un pescatore riesce ad estrargli.

Seguendo gli indizi Bourne arriva a Zurigo, sede della banca cui si riferisce il conto corrente e trova una cassetta di sicurezza a suo nome, in cui è conservata una grossa somma di denaro, oltre ad un’arma da fuoco e passaporti di varie nazionalità. Jason prosegue il suo viaggio a Parigi, mentre la polizia svizzera lo insegue e qui incontra la giovane Marie che lo aiuta a sfuggire ad un sicario che tenta di ucciderlo.

Piano piano, in un crescendo di emozioni e colpi di scenza Jason Bourne scoprirà di essere a sua volta un sicario addestrato dallla Cia e di doversi difendere da molti più nemici di quanti pensasse di poter avere in vita sua. Come finiranno le sue avventure?

Video, il trailer del film “The Bourne Identity”





© RIPRODUZIONE RISERVATA