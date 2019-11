The Bourne Legacy, Rete 4/ Il film con Edward Norton (24 novembre)

The Bourne Legacy va in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, domenica 24 novembre 2019, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2012 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche con la regia di Tony Gilroy il quale si è occupato sia della stesura del soggetto che della sceneggiatura in collaborazione con Dan Gilroy. Il montaggio è stato eseguito da John Gilroy, le musiche della colonna sonora sono state composte da James Newton Howard mentre i costumi indossati sul set cinematografico sono stati disegnati da Shay Cunliffe. Nel cast di questa pellicola sono diversi gli attori di successo presenti tra cui Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Joan Allen e David Strathairn.

The Bourne Legacy, la trama del film

Per The Bourne Legacy diamo uno sguardo alla trama. Jason Bourne ha deciso di incontrare a Londra una giornalista di importante rivista che si occupa di scandali in tutto il mondo e poi a New York una agente della CIA che sembra voler scoperchiare una pentola dal quale potrebbero emergere dei fatti davvero incresciosi circa la stessa organizzazione governativa. Infatti nel corso degli anni la CIA ha voluto portare avanti nei programmi speciali che prevedevano l’addestramento di alcuni agenti speciali come nel caso di Jason Bourne capaci di infiltrarsi in organizzazioni di altri paesi e quindi per mettere negli Stati Uniti d’America di avere importanti informazioni di spionaggio. Questo tuttavia è soltanto uno dei tanti progetti che la CIA ha voluto programmare e realizzare alle spalle dello stesso esercito militare degli Stati Uniti d’America. Infatti negli ultimi anni ci sono state diverse sperimentazioni per quanto concerne le modificazioni genetiche per ottenere una sorta di super agenti in grado di intervenire in qualsiasi tipologia di situazione che potrebbe essere rischiosa per il benessere del paese. Tutte queste missioni segrete particolarmente illegali dal punto di vista politico e sociale stanno per emergere per via delle rivelazioni che l’agente sta per dare a diverse emittenti televisive. Potrebbero emergere fatti molto più increscioso e soprattutto più rilevanti che ben presto potrebbero comportare problematiche anche in termini di credibilità per la stessa Cia nonché degli importanti passi indietro nell’azione di controspionaggio che per decine di anni è stata avanzata con estrema funzionalità. Non c’è altro modo per i dirigenti della CIA di distruggere ogni genere di traccia relativa a questi programmi portati avanti alle spalle dello stesso governo degli Stati Uniti andando ad uccidere tutti quanti sono stati coinvolti non solo per quanto riguarda gli agenti ma anche per quanto concerne medici, scienziati e quant’altro.

