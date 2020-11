The Bourne Legacy/ Video, su Rete 4 il film con Rachel Weisz e Edward Norton

The Bourne Legacy va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, sabato 28 novembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana del 2012 realizzata da diverse case cinematografiche con la distribuzione gesti della Universal pictures. Si tratta del quarto film dell’omonima serie cinematografica tratta dai romanzi scritti da Robert Ludlum e Eric Van Lustbader. La regia è stata curata da Tony Gilroy il quale si è occupato anche dello sviluppo della sceneggiatura per un interessante adattamento cinematografico. Le musiche della colonna sonora portano la firma di James Newton Howard con la fotografia curata da Robert Elswit e nel cast sono presenti Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Joan Allen, David Strathairn e Albert Finney.

The Bourne Legacy, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di The Bourne Legacy. Jason Bourne si trova a Londra per questioni di natura comunicativa, in particolare sta rilasciando una lunga intervista ad una famosa giornalista per denunciare alcune situazioni illecite relative all’azione della Treadstone. Mentre l’intervista va dall’altra parte del mondo alcuni uomini sconosciuti portano avanti delle operazioni segrete con l’obiettivo di mettere in serio pericolo la creazione di superagenti. Intanto, un agente di nome cross viene contattato per potersi occupare di un delicato progetto il cui nome in codice è Outcome. Per migliorare le capacità soprattutto per renderlo invincibile, l’agente si sottopone ad una sperimentazione che prevede l’utilizzo di due pillole che dovrebbero incrementare in maniera esponenziale le sue facoltà sia dal punto di vista fisico che mentale.

Dopo questa procedura e soprattutto dopo essersi sottoposto ad una serie di sperimentazioni, l’agente si ritrova a smaltire le dirette conseguenze in una piccola cittadina sconosciuta dello Stato dell’Alaska: sta cercando di riabilitarsi. Nel frattempo per evitare le conseguenze dello scandalo lanciato dalla giornalista che ha ascoltato le parole di Jason, il famoso colonnello Byer fa presente la sua estraneità ai fatti e soprattutto sta cercando di creare una certo rapporto con Ezra Kramer. Questo colonnello per riuscire a dimostrare la sua estraneità ai fatti, deve eliminare ogni genere di traccia che possa far arrivare al progetto che prevedeva l’addestramento di super agenti come nel caso di Cross. Siccome l’ultimo agente che è stato sottoposto alla sperimentazione è proprio Cross, decide di inviare una serie di sicari con l’obiettivo di eliminarlo. Il povero Cross dovrà fare i conti non solo con l’astinenza dalle pillole, ma dovrà cercare di sopravvivere per dimostrare quanto accaduto e magari potersi sottoporre ad una cura definitiva.

