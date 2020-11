The Bourne supremacy/ Video, su Rete 4 il film con Matt Damon (14 novembre)

The Bourne supremacy va in onda oggi, 14 novembre 2020, su Rete 4. Ispirato al romanzo ‘Doppio inganno’, scritto dal celebre romanziere Robert Ludlum, il film è una pellicola del 2004 di sicuro successo anche dopo diverse repliche sui canali digitali della televisione italiana. Thriller e avventura, intrighi e colpi di scena sono alla base di questa piccola saga proseguita nel tempo con ‘The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo’ nel 2007, ‘Jason Bourne’ nel 2016 e nel 2012 uno spin-off, The Bourne Legacy. Le vicende del celebre agente Jason Bourne sono prodotte congiuntamente da Universal Pictures, Motion Picture THETA Produktionsgesellschaft, The Kennedy-Marshall Company, Ludlum Entertainment e Hypnotic, un’intensa sinergia produttiva che ha celebrato il classico cinema d’azione con un casting mirato.

In ‘The Bourne supremacy’ protagonista nel ruolo di Jason Bourne è l’attore americano Matt Damon, quattro volte nominato come Miglior attore protagonista, o non protagonista, agli Oscar, statuetta ancora assente dalal sua bacheca. Nonostante ciò film come ‘Il talento di Mr. Ripley (The Talented Mr. Ripley)’, ‘L’uomo della pioggia – The Rainmaker (The Rainmaker)’ diretto da Francis Ford Coppola o ‘I fratelli Grimm e l’incantevole strega (The Brothers Grimm)’ e il successivo ‘Syriana’, sono solo alcuni dei film impressi nei successi della Hollywood tra il secondo e terzo millennio. Al suo fianco la talentuosa attrice tedesca Franka Potente, nota per le sue interpretazioni in lungometraggi come ‘Lola corre’ o ‘The Conjuring – Il caso Enfield (The Conjuring 2)’ o la doppietta biografica su Che Guevara, diretta da Sodebergh, ‘Che – L’argentino (The Argentine)’ e ‘Che – Guerriglia (Guerrilla)’.

The Bourne supremacy, la trama del film

Ecco la trama di The Bourne supremacy. La CIA ha da poco subito in Europa un furto per oltre venti milioni di dollari, motivo per il quale la vicedirettrice Pamela Landy e il suo staff di spie e agenti del controspionaggio, stanno segretamente trattando l’acquisto del file Neski dal quale potrebbero risolvere la situazione sulle orme dei ladri. Jason Bourne vive in India, tranquillo nelle spiagge oziose di Goa con la sua compagna e cerca di dimenticare il suo passato di sicario al servizio dell’intelligence americano. Ma le sue impronte digitali risultano sul detonatore che ha consentito l’esplosione dell’ordigno durante l’Operazione Treadstone, motivo per il quale il sospetto cade sull’ex agente che non può assolutamente rimanere neutrale, deve appendere momentaneamente il costume da bagno e correre in Europa investigando con grandi pericoli attorno alla ricerca di colpevoli e verità celate tra intrighi e bugie.

