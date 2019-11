The Bourne ultimatum – il ritorno dello sciacallo/ Su Rete 4 il film con Matt Damon

The Bourne ultimatum – il ritorno dello sciacallo andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, 17 novembre, alle ore 21.30. Si tratta di un film d’azione del 2007 diretto da Paul Greengrass (Capitan Phillips – Attacco in mare aperto, United 93, La teoria del volo) ed interpretato da Matt Damon (Will Hunting – Genio ribelle, Sopravvissuto – The martian, Il talento di Mr. Ripley), protagonista dell’intera saga di Bourne, Julia Stiles (Save the last dance, Riviera, Le ragazze di Wall Street – Business is business), Joan Allen (Death race, Le pagine della nostra vita, Face off – Due facce di un assassino) e David Strathairn (Good night and good luck, Godzilla II – The king of monsters, LA confidential). Questo è il terzo film della saga di Jason Bourne ed è tratto, come i precedenti, dall’omonimo romanzo di Robert Ludlum.

The Bourne ultimatum – il ritorno dello sciacallo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di The Bourne ultimatum – il ritorno dello sciacallo. Jason Bourne (Matt Damon) è ancora braccato dalla CIA dopo gli eventi dei film precedenti, e a sua volta è alla ricerca dei responsabili della sua condizione. In passato infatti gli erano stati rimossi tutti i ricordi e la sua identità per trasformarlo nel perfetto killer senza sentimenti. L’azione si sposta da Mosca a Parigi per poi passare a Torino: mentre la CIA cerca di ricostruire e anticipare gli spostamenti di Bourne quest’ultimo continua la sua missione. Durante i suoi viaggi Bourne entra in contatto con la collega Nicky Parson (Julia Stiles), che decide di aiutarlo nel suo tentativo di smascherare le frange corrotte e deviate delle agenzie governative più potenti. La spia riesce a restare sempre un passo avanti ai suoi inseguitori, ma una volta giunto a New York commette l’errore di utilizzare una delle false identità che gli erano state fornite, a suo tempo, dalla CIA stessa.

