The Boys 2 da oggi su Amazon Prime Video/ Torna la serie tv con Karl Urban

Finalmente è arrivato il giorno di The Boys 2. Da oggi, venerdì 4 settembre 2020, disponibili su Amazon Prime Video le prime tre puntate della nuova stagione dello show prodotto da Eric Kripke. La prima stagione ha entusiasmato tantissimi appassionati e c’è grande curiosità di conoscere gli sviluppi della storia che vede protagonisti tra gli altri Billy Butcher (Karl Urban), Hugh Campbell (Jack Quaid), John (Antony Starr), Annie January (Erin Moriarty) e Queen Maeve (Dominique McElligott). Basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys 2 sarà focalizzata sullo scontro tra la squadra ed i Sette, gruppo di supereroi guidati da Homelander, a cui si è unita Stormlander.

THE BOYS 2: “SARÀ GUERRA TOTALE”

Tra i grandi protagonisti di The Boys 2, Jack Quiad recentemente ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tv Insider ed ha svelato qualche dettaglio di questa attesissima seconda stagione. L’interprete di Hughie ha evidenziato che nella nuova stagione sarà una vera e propria «guerra totale»: «Billy non si fermerà davanti a niente per portare avanti la sua missione, Hughie invece non vorrà oltrepassare un limite morale imposto».

Insomma, non ci resta che scoprire come sarà questa nuova stagione della serie tv statunitense: i primi tre episodi – “La grande corsa“,“Una buona preparazione e pianificazione“,“Sulla collina con le spade di mille uomini“ – sono disponibili da oggi, venerdì 4 settembre 2020. Le altre cinque puntate usciranno nei prossimi cinque venerdì, questi i loro titoli: “Nothing Like It in the World“,“We Gotta Go Now“,“The Bloody Doors Off“,“Butcher, Baker, Candlestick Maker“, “What I Know”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA