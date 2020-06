The Chateau meroux il vino della vita/ Su Canale 5 il film con Christopher Lloyd

Pubblicità

The Chateau meroux il vino della vita sarà trasmesso da Canale 5 per il pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno, a partire dalle ore 17:10. Si tratta di una pellicola televisiva che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2011 dalla casa cinematografica della Contradiction Films. La regia è stata curata da Bob Fugger mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Tim Carter e Adam Morrison. Nel cast sono presenti tra gli altri Marla Sokoloff, Barry Watson, Christopher Lloyd, Amanda Righetti e Taylor Negron.

The Chateau meroux il vino della vita, la trama del film

Ecco la trama di The Chateau meroux il vino della vita. Wendy vive ormai da tantissimi anni lontano dalla propria cittadina natale in ragione della sua prima aspirazione di lavorare in un ambito differente rispetto a quello dell’azienda di famiglia. Tuttavia la prematura morte del padre le impone di dover tornare nella sua realtà e soprattutto di occuparsi dell’azienda vinicola. Infatti il padre ha deciso di lasciare ogni cosa alla figlia chiedendole anche di occuparsene in maniera tale da permettere di portare avanti questo che è un suo grandissimo sogno.

Wendy si ritroverà però a dover fare i conti con una situazione piuttosto compromessa in quanto l’azienda dal punto di vista economico è ormai sull’orlo del fallimento. Una situazione abbastanza inspiegabile soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che l’azienda produca uno dei migliori vini attualmente presenti nel settore. Dopo aver analizzato la situazione la donna si convince di voler soddisfare quella che è la richiesta del padre ed in particolar modo si mette all’opera scoprendo che i motivi delle difficoltà economica sono da ritenersi creati da un’agguerrita concorrenza di un’altra azienda vinicola che sta facendo di tutto per metterla sull’orlo del fallimento e quindi acquisirla a fronte di una spesa economica molto contenuta.

Nonostante le tante difficoltà ed è una situazione che appare compromessa Wendy riuscirà a far leva sulle proprie competenze e soprattutto saprà riuscire a rilanciare l’azienda soddisfacendo quello che era un pallino del proprio amato papà. Inoltre durante questa esperienza la donna avrà l’opportunità anche di conoscere una persona che si dimostrerà molto cara e gentile nei suoi confronti e che soprattutto si dimostrerà adatta per una relazione sentimentale che possa essere duratura nel tempo.



