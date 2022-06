The choice la scelta/ Su Canale 5 il film con Alexandra Daddario

The choice la scelta, film di Canale 5 diretto da Ross Katz

The choice la scelta sarà trasmesso su Canale 5 oggi, martedì 14 giugno, a partire dalle 21.20. Si tratta di un film drammatico sentimentale del 2016 distribuito da Lionsgate e prodotto da Nicholas Sparks Productions, Safran Company. La regia di The choice la scelta è di Ross Katz, in otto anni di carriera ha diretto due film in Taking Chance: Il ritorno di un eroe di cui ha anche scritto anche la sceneggiatura. Nel cast abbiamo: Benjamin Walker, in diciotto anni di carriera ha interpretato otto film e una serie televisiva.

Teresa Palmer ha mosso i primi nella recitazione quando era ancora un’adolescente. In diciassette anni di carriera ha interpretato ventuno film e una serie televisiva. Alexandra Daddario in diciassette anni di carriera interpreta diciannove film e tre serie televisive. L’attrice proviene da una famiglia di avvocati e politici. Il suo primo ruolo lo ottiene a sedici anni quando interpreta Laurie Lewis in La valle dei pini. Tommy Wilkinson ha vinto un BAFTA come migliore attore non protagonista per Full Monty squattrinati organizzati.

The choice la scelta, la trama del film: un donnaiolo ha tutto nella sua vita

In The choice la scelta Travis Parker è un donnaiolo, ha tutto ciò che un uomo nella vita possa desiderare: un buon lavoro, amici leali e persino una casa sul lungomare nella piccola città della Carolina del Nord.

Nella vita è sempre alla ricerca di belle cose che possano gratificarlo come andare in barca, organizzare barbecue con i suoi amici, nuotare, ballare, andare in vacanza, viaggiare. Facendo tutte queste cose si sente appagato ed è pienamente convinto che una relazione seria con una donna possa mettere fine al suo stile di vita. Gaby è una giovane studentessa di medicina, con tanti ideali e progetti da realizzare, ma anche con la consapevolezza che un amore possa solo farle bene e non sarà mai d’intralcio nelle scelte future.

Un giorno Gabby trasloca nella casa affianco a quella di Travis. I due giovani si conoscono, all’inizio scambiano qualche parola da buoni vicini e poi cominciano a frequentarsi. Le divergenze di pensiero sono molte, ma tra alti e bassi i due cominciano a conoscersi e a vedersi più spesso, fino ad apprezzarsi e ad amarsi, lasciandosi travolgere dalla passione e dal romanticismo. C’è però un problema da risolvere, Gabby da tempo sta progettando di andare a convivere con il fidanzato, ora però ha conosciuto Trevis e i suoi piani potrebbero cambiare. Riusciranno Trevis e Gabby ad abbandonare le loro vite passate per ricominciare a scrivere un nuovo capitolo della loro vita insieme?

