The choice la scelta/ Su Canale 5 il film con Benjamin Walker (oggi, 4 giugno)

The choice la scelta andrà in onda oggi, venerdì 4 giugno, a partire dalle ore 21.20 nella prima serata di Canale 5. Il film di genere drammatico sentimentale è stato girato nel 2015 ed è uscito l’anno dopo, regista della pellicola è Ross Katz. Rilasciato dalla LionsGate vede come interpreti principali Benjamin Walker nei panni del protagonista Travis Shaw, Teresa Palmer che interpreta la prorompente Gabby Holland, Maggie Grace ovvero Stephanie e Alexandra Daddario nei panni di Monica. Si tratta di un film che non ha raggiunto grande successo, anzi è passato piuttosto sottotraccia. Di certo però rimane un prodotto molto interessante da seguire per una serata leggera.

The choice la scelta, la trama del film

Protagonista della storia di The choice la scelta è Travis, un giovane veterinario che si innamora perdutamente della sua vicina di casa, la dottoressa Gabby. I due sono entrambi impegnati nelle loro relazioni che sembrano particolarmente serie. Quando però Ryan il compagno di Gabby parte fuori dallo Stato per supervisionare i lavori della costruzione di un ospedale per beneficenza, Travis sfrutta l’occasione per approfondire l’amicizia con la donna. Non appena si conoscono meglio, intraprendono infatti una relazione estremamente profonda e ricca di sentimento. Tutto sembra andare per il meglio fin quando Ryan non ritorna chiedendo a Gabby di sposarla. Lei, confusa e combattuta accetta gettando Travis nel baratro.

Sarà proprio al sua compagna a lasciarlo e consigliargli di combattere per la sua amata in quanto si è accorta della tresca e ha capito che i sentimenti tra i due sono unici. Travis così corre in ospedale a chiedere la mano di Gabby ma scoprirà che è partita lasciando Ryan che lo prenderà a pugni proprio dopo aver scoperto della loro relazione.

Travis non si arrende e finalmente riuscirà a trovare Gabby a casa dei suoi e i due si sposeranno. La vita sembra trascorrere fin quando a causa di un impegno lavorativo Travis non riuscirà a tornare a casa per una cena con la moglie e i figli e lei avrà un incidente d’auto. Gabby è in coma e il marito non può fare altro che decidere se tenerla in vita o mettere fine a quello che secondo i medici è uno stato vegetativo irreversibile. Tornato a casa, sconvolto, un nubifragio avrà distrutto la sua casa, l’unica cosa rimasta è lo scacciapensieri di Gabby, che appenderà nel portico costruito proprio in onore della moglie. Poco tempo dopo, sentirà il campanellino suonare e si accorgerà che la moglie è ancora viva, si è svegliata e ricorda tutto quello che le ha detto finora. I due torneranno insieme a casa e faranno la cena che avevano perso il giorno dell’incidente.

