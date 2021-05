The Choice La Scelta/ Video, su Canale 5 il film con Benjamin Walker (11 maggio)

The Choice La Scelta va in onda su Canale 5 stasera, 11 maggio 2021, a partire dalle ore 21.20. Nel cast spuntano il regista Ross Katz e gli attori Benjamin Walker e Teresa Palmer nel ruolo di protagonisti principali. Tra gli altri attori a prendere parte al film anche, Maggie Grace Tom Welling e Alexandra Daddario. Sicuramente il film è destinato a un pubblico femminile molto giovane visto anche che è tratto da un romanzo di Nicholas Sparks. Nonostante questo può essere seguito da tutte quelle persone che hanno voglia di sognare e di innamorarsi di fronte allo schermo con storie romantiche che si intrecciano anche se a tratti sanno di già visto e già sentito.

I Giustizieri del West/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas (oggi, 11 maggio 2021)

The Choice La Scelta, la trama del film

The Choice La Scelta ruota intorno alle vicende di Travis Shaw, un veterinario di di Wilmington, fidanzato con Monica. L’uomo viene travolto da un vero e proprio colpo di fulmine per Gabby Holland, sua nuova vicina di casa. Gabby è una studentessa di medicina che frequenta da un po’ di tempo Ryan McCarthy, suo compagno di università. La partenza di Ryan per l’apertura di un nuovo ospedale, Gabby e Travis iniziano una relazione a sua insaputa. Al rientro di Ryan iniziano però i problemi, perché Gabby non sa più per quale dei due uomini nutre il maggior sentimento. Le cose degenereranno abbastanza in fretta, dato che Travis interrompe la sua relazione con Monica e corre dietro alla donna che ama veramente. Quest’ultima però ha deciso di lasciare la città. Tra Ryan e Travis seguirà anche una rissa, ma alla fine quest’ultimo riuscirà a conquistare il cuore di Gabby dopo essersi dichiarato alla famiglia della donna. Qualche anno dopo però, in seguito al matrimonio tra i due e alla nascita di due figli bellissimi, la stessa Gabby viene coinvolta in un incidente d’auto che la lascia in uno stato comatoso perenne. A Travis viene quindi affidata la delicata scelta di decidere se sospendere le cure terapeutiche e lasciar morire la sua amata o tenerla ancora attaccata ai macchinari che la tengono in vita. L’uomo, distrutto dal senso di colpa per l’incidente capitato alla moglie, passerà diverse settimane a riflettere su quale scelta operare per il futuro dell’amata Gabby. Il finale di questa toccante storia d’amore è tutto da scoprire.

A Napoli non piove mai/ Video, su Rai 3 il film di e con Sergio Assisi

Video, il trailer del film

LEGGI ANCHE:

Delitto in Provenza/ Su Rete 4 il film con Astrid Veillon (oggi, 10 maggio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA