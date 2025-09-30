La quinta serie di The Chosen non è altro che la continua ricerca di Cristo della fede dell'uomo. Una ricerca amorosa che lo porterà fino in croce

La quinta stagione di The Chosen parla dell’ultima settimana di vita di Gesù, dall’ingresso in Gerusalemme (esattamente dove la quarta era terminata, con Cristo che sala a dorso di un asino e procede verso la Città Santa) fino al primo giorno della Passione. È una stagione costruita in modo diverso dalle precedenti, con la preghiera sacerdotale (Gv 17, anche se in realtà alcuni elementi rimandano ai capitoli precedenti da Gv 13 in poi) che, spezzettata e posta – al contrario – all’inizio di ogni episodio, abbraccia idealmente l’ultima permanenza di Gesù a Gerusalemme.

Ci sono poi alcuni momenti in cui Egli sembra avere delle visioni, come ad esempio quando vede Davide cantare un salmo o Giovanni il Battista seduto insieme ai suoi all’ultima cena. Elementi cinematografici, certo, che però possono aiutare a capire come la storia di Cristo sia l’epilogo della storia della salvezza, come la sua venuta corrisponda all’arrivo del Messia promesso e atteso. Di un Messia che però “i suoi non hanno accolto” (Gv 1, 11).

Le prime tre stagioni di The Chosen, riassumendo brevemente, mostravano l’eccezionalità della venuta del Messia e l’entusiasmo dei discepoli. Già dalla quarta si inizia invece ad assistere alle difficoltà, al prezzo che la sequela comporta, agli scontri con i sacerdoti. Diviene insomma sempre più difficoltoso seguire Cristo, a volte persino credere in Lui.

In questa quinta stagione di The Chosen non ci sono miracoli. Sembra infatti essere terminato il momento per gli eventi straordinari, per lasciare spazio esclusivamente alla Presenza del Messia. Doveva essere, agli occhi dei discepoli, la settimana cruciale, dove tutte le scritture si sarebbero compiute (e in effetti così è stato), e si è trasformata in una settimana dove Gesù sembra quasi scomparire, scappare dalla folla che l’aveva acclamato. Dal momento in cui Egli entra in Gerusalemme, Cristo si fa ancora più mendicante del cuore dell’uomo. Di un cuore che sappia riconoscerlo, abbandonando le aspettative di gloria che la venuta del Messia, secondo il popolo ebraico, avrebbe portato con sé. Gesù è alla ricerca di cuori che, amati, lo amino liberamente.

A Gerusalemme non parla della gloria di Israele né della sua liberazione dall’occupazione romana, ma focalizza tutto il suo essere e tutto il suo messaggio, la vera liberazione, sul rapporto con il Padre, sulla fede in Lui e nel Padre. Emblematica a questo proposito la scena nel Tempio, dove “trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: ‘Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!'” (Gv 2, 15-16).

Come se non bastasse lo scandalo di quel gesto apparentemente inaudito ma che riporta alla centralità del Padre, arriva poi la profezia sulla distruzione e la ricostruzione del Tempio in soli tre giorni, “ma egli parlava del tempio del suo corpo” (Gv 2,21). Infine, viene mostrata la sofferenza del Cristo: sia per gli eventi che sa che accadranno, sia per la durezza di cuore della Città Santa (“Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto”, Mc 23, 37).

La sua ultima settimana non solo non è capita, ma addirittura osteggiata dai sacerdoti, come l’esempio di Shmuel mostra perfettamente: disponibile a capire chi fosse, non accetta la verità su Cristo, preferendo rimanere nella sicurezza delle proprie idee, al contrario del suo amico e compagno Yussif (che con ogni probabilità dovrebbe essere Giuseppe d’Arimatea, anche se non c’è una conferma ufficiale), il quale mostra la disponibilità di cuore che cerca il Maestro.

Insieme a Gesù i principali protagonisti sono i discepoli e le loro domande, che mostrano come anch’essi, in fondo, non avessero compreso appieno chi è Cristo. In particolare Giuda, il traditore, compie in questa stagione l’evoluzione finale che lo porterà al tradimento.

Dopo l’ingresso trionfale in Gerusalemme, la settimana di Gesù è per loro una continua incomprensione, quasi una delusione, perché non risponde alle aspettative dei discepoli, in particolare a quelle di Giuda, sempre più ossessionato dal desiderio di liberazione e di dominio sugli altri popoli che, a suo parere, il Messia avrebbe portato. Tutti loro, che si aspettavano un liberatore, hanno di fronte un Messia che non caccia i romani dalla Città Santa.

Gesù per loro è una delusione perché non risponde alle proprie aspettative fino in fondo. Ma le loro aspettative, in particolare quelle di Giuda, sono basate esclusivamente sulle proprie idee, e non sulla sua presenza. C’è però un discepolo, Giovanni, insieme a Maria Maddalena, che sembra comprendere più degli altri quello che il Maestro sta dicendo: troppo restii ad accettare parole chiare riguardo alla sua morte, nessuno se non Giovanni riesce a vedere quello che il Maestro dice davvero. Non lo capisce, non può capirlo. Ma ha fede.

La quinta serie di The Chosen dunque non è altro che la continua ricerca di Cristo della fede dell’uomo. Una ricerca amorosa che lo porterà fino in croce.

