The Christmas Flower/ Su Canale 5 il film con la modella Nicky Whelan

The Christmas Flower, film diretto da Jake Helgren

The Christmas Flower sarà trasmesso oggi, 2 gennaio 2021, su Canale 5 a partire dalle ore 14,45. Si tratta di una commedia sentimentale prodotta per il cinema casalingo negli Stati Uniti d’America e diretta dal regista Jake Helgren.

Nel cast incontriamo un giovane talento come attrice protagonista, Nicky Whelan, modella, attrice e anchor woman televisiva molto conosciuta negli States, ma di origini australiane, in Italia forse molti di voi la ricorderanno per al sua presenza in diversi cast come ‘The Power of Few – Il potere dei pochi’ diretta da Leone Marucci. Al fianco di Nicky Whelan, nel ruolo di attore protagonista, Miles Fisher, americano che debuttò nel cinema che conta con ‘Gods and Generals’, assieme a Robert Duvall e Jeff Daniels, poi cresciuto sul grande schermo in cast come ‘10050 Cielo Drive’.

Amore nel castello di ghiaccio/ Su Rai 2 il film con Emilie Ullerup

The Christmas Flower, la trama del film: una giovane imprenditrice americana

Leggiamo da vicino la trama di The Christmas Flower. Poppy è una giovane imprenditrice americana. Il suo sogno è realizzato pienamente, curare la sua attività di fiorista e compositrice di addobbi floreali all’interno del suo negozio dove mette tutta la sua creatività, amore per le essenze fiorite, passione nel lavoro.

Un Natale al Sud/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi

Negli ultimi tempi però le finanze arrancano, ha diversi problemi con il pagamento dei fornitori, il rischio di perdere tutto ciò per il quale ha lottato e sognato è concreto, ma all’orizzonte s’intravvede una luce inaspettata, cioè l’opportunità di partecipare, possibilmente vincendo, ad un concorso floreale il cui primo premio risolverebbe i suoi problemi finanziari del momento permettendole di proseguire nella sua attività, magari rinnovandola.

Tutto procede bene, ma il suo rivale è presente al concorso portando i suoi fiori. Il problema è che il “competitor” numero uno della sua attività è un bel ragazzo, come lei è una bella ragazza, entrambi appassionati di fiori, vuoi vedere che la competizione potrebbe condurre i loro cuori nella stessa direzione?

Semplicemente una favola/ Su Rai 2 il film con Merritt Patterson

© RIPRODUZIONE RISERVATA