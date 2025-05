The Chronicles of Riddick, film su Italia 1 con Vin Diesel

Venerdì 16 maggio 2025, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:15, verrà trasmesso il film d’azione e fantascienza The Chronicles of Riddick. Protagonista è il carismatico antieroe assassino dello spazio Richard B. Riddick, interpretato da Vin Diesel, un personaggio che l’attore ha lanciato con successo nel 2000 in Pitch Black e a cui è rimasto legatissimo. Diretto ancora una volta da David Twohy, il regista che ha plasmato questo universo narrativo, il film del 2004 è un’immersione totale nella fantascienza d’azione con un tocco di horror.

Vin Diesel, l’idolo di milioni di fan per la saga Fast & Furious, qui ci mostra un lato più oscuro e complesso. Anche il cast che lo accompagna in questa avventura è eccellente: ci sono Colm Feore nei panni del villain principale, la talentuosa Thandiwe Newton, Karl Urban e persino la leggendaria Dame Judi Dench, la mitica M di James Bond, che porta un tocco di classe inaspettato in questa epopea spaziale. Le musiche, perfette per creare l’atmosfera cupa e misteriosa, sono firmate da Graeme Revell.

La trama del film The Chronicles of Riddick: l’ultimo dei Furyani, destinato a salvare la sua razza

The Chronicles of Riddick ci riporta nel cosmo, diversi anni dopo gli eventi del primo film. Riddick è un fuggitivo braccato, che cerca disperatamente di nascondersi ai confini della galassia per sfuggire ai cacciatori di taglie e a un passato ingombrante. Ma il suo tentativo di anonimato viene brutalmente interrotto dall’ascesa dei Necromonger, una razza guerriera e fondamentalista che sta spazzando via intere civiltà nel suo cammino verso l’Underverse, il loro paradiso.

Guidati dal temibile Lord Marshal, i Necromonger offrono una scelta semplice ai popoli che incontrano: convertirsi alla loro fede o morire. Mentre cerca di fuggire dai cacciatori che gli danno la caccia, Riddick finisce per ritrovarsi, quasi per caso, sul pianeta Helion Primo, uno dei centri più importanti della galassia abitata. Qui spera di trovare Imam, una delle poche persone di cui si fida, ma incontra anche l’enigmatica Aereon, una figura eterea che gli svela dettagli sconosciuti sulla sua origine e sul destino legato alla sua quasi estinta razza, i Furyani.

Ma la minaccia più grande arriva con la flotta dei Necromonger, che puntano dritti su Helion Primo. Riddick si ritrova suo malgrado al centro di uno scontro epico, costretto a usare le sue letali abilità non solo per sopravvivere, ma forse anche per confrontarsi con un destino più grande di lui, che lo porterà anche ad affrontare le terrificanti condizioni del pianeta prigione Crematoria.