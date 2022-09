THE CLEANING LADY/ Fra droga e Fbi il doppio gioco di Thony, immigrata fantasma

Thony De La Rosa è una brava donna. A Manila, dove viveva con la famiglia che era stata costretta a lasciare la Cambogia, era diventata una chirurga apprezzata. Ma la malattia rara del piccolo figlio la costringe a tentare di raggiungere gli Stati Uniti per ottenere cure adeguate. Sono ospitati dalla famiglia del marito a Las Vegas, ma ben presto si deve rendere conto che lei e suo figlio non sono altro che degli immigrati clandestini. Per lei non c’è che un lavoro come donna delle pulizie, per il figlio cure solo a pagamento.

The Cleaning Lady è una bella serie tv che è arrivata in Italia grazie ad Infinity Mediaset, una delle pochissime piattaforme in chiaro. I dieci episodi sono ora tutti disponibili. Protagonisti l’attrice francese di padre cambogiano Élodie Yung nel ruolo di Thony, e l’attore messicano Adan Canto nei panni di Arman Morales, il braccio destro del trafficante di armi, che Thony incontra per caso e che l’aiuta nell’impresa di salvare la vita del figlio. L’altro protagonista è l’attore americano Oliver Hudson, nel ruolo dell’agente federale Garrett Miller, che insegue da tempo i boss messicani che dominano le sale da gioco di Las Vegas e che vuole utilizzare la donna come informatrice infiltrata.

Tutto accade una notte, mentre Thony è di servizio nell’albergo dove lavora come cameriera. Per puro caso le capita di assistere a un brutale omicidio. È un regolamento di conti all’interno del “cartello” che fa capo a Hayak Barsamian. Scoperta da Arman, le viene intimato di pulire la scena del crimine. Grazie alla sua abilità ogni traccia del delitto sparisce. Non sa ancora che il suo destino è segnato, sarà eliminata subito dopo, essendo uno scomodo testimone. Ma Arman convince Hayak a salvarle la vita e in cambio chiede a Thony di lavorare per il cartello ogni volta che sarà necessario.

La donna non può che accettare la proposta. Conquistata la fiducia di Arman, ottiene aiuto per avere cure mediche efficaci per il ragazzo, che è in attesa di un trapianto di reni. Il suo ruolo all’interno del clan non passa peerò inosservato all’agente Miller della Fbi. Thony si trova così a fare il doppio gioco, cercando di non danneggiare Arman, verso cui è riconoscente, ma iniziando a collaborare con i federali.

La storia ripercorre trame ormai consolidate, come il ruolo dei cartelli della mafia, il traffico di armi e di droga, la frontiera messicana. Anche il ruolo della brava persona costretta per caso a fare (e con successo) il criminale, l’abbiamo già incontrato, valga per tutti l’esempio di Breaking Bad. Eppure The Cleaning Lady conserva una sua originalità, soprattutto perché accende un faro sulla condizione degli immigrati clandestini negli Stati Uniti, la condizione di fantasmi a cui sono condannati milioni di persone che lavorano regolarmente, hanno una vita normale, fanno figli, e che però possono vedere tutto svanire per un controllo a campione o per una soffiata alla spietata polizia anti-immigrazione.

Il successo della prima stagione ha convinto la Fox a programmare la seconda, che probabilmente arriverà in Italia la prossima primavera.

