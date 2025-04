Ieri, lunedì 7 aprile, su Canale 5 è iniziato ufficialmente The Couple 2025. Ilary Blasi ha finalmente presentato le coppie ufficiali che convivranno nella Casa, tra le quali spiccano alcuni volti noti come Antonino Spinalbese, Jasmine Carrisi, Manila Nazzaro con il marito Stefano Oradei e altri ancora. Si tratta di otto coppie in totale, che dovranno affrontare diverse prove per raggiungere il montepremi finale di 1 milione di euro. Quella Casa è sicuramente molto familiare a Jasmine, la figlia di Al Bano, che ha seguito con passione l’ultima edizione del Grande Fratello per dare supporto alla zia Amanda Lecciso.

Nel corso degli ultimi sei mesi, infatti, Jasmine ha mostrato più volte pubblicamente il suo appoggio per la zia, facendole una sorpresa in una delle puntate del programma. Non solo, si era anche schierata contro alcuni dei suoi “nemici” del reality, come Shaila Gatta. Dunque, subito dopo aver iniziato la sua avventura a The Couple, si è ritrovata a parlare con Antonino dell’ultima edizione del GF, menzionando non solo Amanda, ma anche Helena Prestes. Com’è noto, infatti, Helena e Spinalbese hanno avuto una breve frequentazione in passato.

Helena Prestes e Antonino Spinalbese sono ancora in contatto? Cos’ha rivelato a The Couple 2025

“Quest’anno l’hanno fatto qui il GF? Io non l’ho visto”, ha detto Antonino parlando della Casa. A quanto pare, infatti, il parrucchiere non ha seguito affatto l’ultima edizione del Grande Fratello. “Io si, perché c’era mia zia Amanda”, ha replicato Jasmine . “Io l’unica che conoscevo era Helena, basta. E l’ho vista qualche giorno fa, venerdì”, spiegato Antonino. Non è certo un segreto che tra Helena e Spinalbese ci sia una certa familiarità, avendo avuto un flirt in passato. Tuttavia, pare che i due siano rimasti amici, essendosi visti solo pochi giorni prima dell’ingresso dell’ex di Belen Rodriguez a The Couple 2025.

La Prestes, infatti, dopo l’uscita dalla Casa, è andata proprio da Antonino per farsi i capelli, ringraziandolo in una storia su Instagram. Successivamente, anche Jasmine ha svelato di avere un ottimo rapporto con la brasiliana: “Io l’ho sentita oggi prima di entrare”. A quanto pare, prima d’intraprendere questa nuova avventura, Helena ha scritto a Jasmine per farle un in bocca al lupo. D’altronde, l’ex gieffina ha un ottimo rapporto con sua zia, Amanda Lecciso, una delle sue più carie amiche all’interno del GF.