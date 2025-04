Quale destino per un reality appena nato? The Couple 2025, praticamente fin dagli esordi, non vanta presagi positivi a proposito del suo futuro. Dai rumor su una possibile chiusura anticipata allo spettro delle percentuali di share in netto calo dopo un promettente esordio. Difatti – come racconta Biccy – il pubblico a sostegno del programma condotto da Ilary Blasi si è letteralmente dimezzato di puntata in puntata mettendo appunto in discussione il futuro del reality.

Insomma, The Couple 2025 chiude in anticipo? Prova a dare una risposta Fanpage che – come riporta Biccy – tramite le proprie fonti sarebbe arrivato a mettere mano su alcune indiscrezioni nel merito delle possibili scelte Mediaset per il futuro del programma condotto da Ilary Blasi.

The Couple 2025 ‘dimezzato’: lo scenario di una chiusura anticipata secondo le indiscrezioni

“I numeri giustificherebbero una chiusura immediata”, questo un punto chiave di quanto riportato da Fanpage rispetto al futuro di The Couple 2025; una bocciatura perentoria e che non lascia scampo al destino del reality. A quanto pare però, non c’è il rischio di una cancellazione anzitempo dal palinsesto Mediaset, di punto in bianco; in ballo c’è un cospicuo premio da 1 milione di euro – da dividere tra i due componenti della possibile coppia vincitrice – quindi, l’ottica sarebbe quella di condurre il programma verso una tempestiva conclusione delle dinamiche piuttosto che stroncarlo lasciando l’avventura in sospeso. Una sorta di costrizione, come tra l’altro si legge rispetto a quanto riportato dal portale: “…Un piccolo problema che costringe ad una prosecuzione obbligata”.

“Dovrà forzatamente proseguire per almeno altre 2-3 puntate; tempo utile per giustificare la vincita”, questo quanto si apprende da Fanpage – come riporta Biccy – rispetto alle voci di corridoio che circolano in Mediaset rispetto al futuro di The Couple 2025. In sostanza, il reality condotto da Ilary Blasi avrà comunque vita breve ed è lecito credere che la conclusione arriverà – stando alle indiscrezioni – intorno alla metà di maggio.