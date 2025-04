Tra pochi giorni su Canale 5 debutterà un nuovo reality: “The Couple 2025“, condotto da Ilary Blasi. A distanza di una settimana dalla fine del Grande Fratello, la Mediaset ha deciso di proporre il suo spin-off, nonché versione italiana dello spagnolo “Gran Hermano Duo“. Proprio come con il GF, infatti, ci sarà la diretta giornaliera e i concorrenti vivranno insieme nella stessa Casa del reality presentato da Alfonso Signorini. In questo caso, però, i protagonisti gareggeranno in coppia e dovranno superare una serie di prove, fisiche e non solo, per raggiungere l’obiettivo finale: un montepremi da un milione di euro.

Inoltre, a differenza del GF che dura ben sei mesi, The Couple dovrebbe andare in onda per solo un mese, evitando così la nascita di fandom consolidati o di fan particolarmente accaniti. Uno dei problemi emersi di recente con il GF riguarda proprio la nascita di gruppi di spettatori estremamente appassionati, che seguono il programma con eccessivo accanimento, arrivando a tifare in modo ossessivo per alcuni concorrenti e a provare un forte odio nei confronti di altri. Sebbene il programma funzioni così da anni, quest’anno l’attenzione si è focalizzata maggiormente su questa questione a causa dei risultati dei televoti.

The Couple 2025: svelato il nuovo regolamento per il televoto

L’ultima edizione del Grande Fratello ha visto la nascita di un fenomeno mondiale, ovvero quello delle “Zelena“. L’amicizia ‘speciale’ tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes ha attirato fan da tutto il mondo, creando un fandom enorme e internazionale. Dopo l’allontanamento della Prestes, tutti questi fan si sono concentrati solo su Zeudi, rendendola un personaggio imbattibile ai televoti. Da lì sono nate numerose polemiche, alimentate dal sospetto dell’utilizzo di ‘bot’ e indirizzi email falsi per votare ripetutamente a favore della propria beniamina o per eliminare i suoi ‘nemici‘, alterando così i risultati dei televoti, spesso in contrasto con l’opinione del pubblico generalista.

Questa questione sembra aver preoccupato i vertici Mediaset a tal punto da cambiare completamente il regolamento del televoto di The Couple 2025. In che modo? Nel nuovo reality condotto da Ilary Blasi, i telespettatori potranno votare solo tramite SMS e avranno a disposizione solo una preferenza per utenza. In questo modo, si cercherà di evitare quanto accaduto con il GF, cercando di mantenere un clima il più sano possibile all’interno di The Couple.