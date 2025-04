Ieri, lunedì 7 aprile, su Canale 5 ha debuttato The Couple 2025. Il nuovo reality condotto da Ilary Blasi non è altro che uno spin-off del Grande Fratello dove, però, i concorrenti devono gareggiare in coppia e affrontare diverse prove per vincere il montepremi finale di ben 1 milione di euro. La durata, poi, è decisamente più corta, ovvero di sole 8 settimane. Dopo ben sei mesi e mezzo di Grande Fratello – accompagnati da numerose polemiche – Mediaset ha deciso di prendere le distanze dal format condotto da Alfonso Signorini, optando per un nuovo nome e modificando il regolamento del televoto.

In The Couple, infatti, il voto del pubblico sarà possibile solo tramite SMS, un modo per limitare l’influenza dei fandom più accaniti che, in passato, hanno usato email fake e presunti bot per alterare i risultati. Tuttavia, la Casa in cui vivranno i concorrenti è la stessa che ha ospitato gli inquilini del GF fino alla scorsa settimana. Per differenziare le due trasmissione, sono state attuale alcune modifiche all’arredamento, in particolare all’area notturna che appare completamente diversa.

The Couple 2025: ecco com’è la nuova Casa del reality di Canale 5

Prima di tutto, il salotto della Casa ha subito un cambio d’arredamento importante, aggiungendo una grande varietà di colori. La sistemazione notturna, poi, è completamente diversa. Nel Grande Fratello, gli inquilini dormivano tutti insieme in due camere. Una situazione che ha spesso reso imbarazzante la convivenza con le coppie della Casa, che di notte erano solite avere dei momenti di intimità. Ad esempio, Zeudi Di Palma aveva espresso apertamente il suo fastidio dopo aver sentito Helena Prestes e Javier Martinez durante la notte, mentre si lasciavano andare a momenti di passione.

In The Couple, invece, ogni coppia ha a disposizione la propria stanza per dormire. E chissà, qualora nascessero delle storie d’amore, non è escluso che possano verificarsi anche dei “cambi di letto” durante la notte. Ad ogni modo, nonostante le modifiche, ai fan del GF la Casa ha portato troppi ricordi, ancora troppo freschi. A detta di molti, infatti, è passato troppo poco tempo dalla fine dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini e, quindi, è inevitabile collegare ancora tutto agli ex inquilini. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se il pubblico riuscirà ad affezionarsi anche a The Couple 2025.