Svelati i primi nomi del cast di The Couple 2025. Lunedì, 7 aprile, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del nuovo reality condotto da Ilary Blasi. Trattasi di uno spin-off del Grande Fratello, nonché versione italiana del format spagnolo “Gran Hermano Duo“, dove i concorrenti gareggeranno in coppia e si sfideranno in diverse prove per riuscire a vincere il premio finale di ben 1 milione di euro. Proprio come nel GF, dovranno convivere nella Casa più spiata d’Italia, dove verranno ripresi h24. La durata, però, sarà solamente di un mese.

Per quanto riguarda il cast, si hanno ancora poche notizie. Fino ad ora, l’unica coppia confermata – annunciata a Mattino Cinque – è quella formata da Jasmine Carrisi e l’ex fidanzato Pierangelo Greco. Poche ore fa, poi, Davide Maggio ha svelato anche la partecipazione di un ex vippone: Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen e padre di sua figlia Luna Marie. Al momento, non è chiaro quale sarà la sua coppia nel gioco, ma sembra che anche lo stesso parrucchiere lo scoprirà solo al momento del suo ingresso. Infine, si è vociferato molto della possibile presenza di ex coppie dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Negli ultimi giorni, si era diffusa la voce di una possibile partecipazione di due ex coppie del Grande Fratello a The Couple 2025: le “Zelena” – Zeudi Di Palma e Helena Prestes – e gli “Shailenzo” – Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Poco dopo, il gossip è stato smentito, ma ha continuato a circolare con insistenza la voce sulla presenza di Shaila e Lorenzo, che si sono lasciati proprio durante la finale del GF. Nel frattempo, invece, sembra essere totalmente esclusa la possibilità di vedere Helena Prestes nel nuovo reality di Ilary Blasi. A quanto pare, la brasiliana avrebbe negato qualsiasi indiscrezione ad alcuni suoi fan.

Non solo, anche Davide Maggio ha smentito la partecipazione di Helena e del fidanzato Javier Martinez tramite un post su X. Per quanto riguarda Shaila e Lorenzo, il giornalista ha invece risposto con un “Non lo so ancora”, alimentando così le speranze dei fan dell’ex coppia. Com’è noto, Shaila ha spiazzato tutti lasciando Lorenzo in diretta durante la finale del GF, dopo sei mesi di amore caratterizzato da molti alti e bassi. Da quel momento, i due ex gieffini non avrebbero più avuto contatti, riprendendo in mano le proprie vite. Di certo, i conti in sospeso tra di loro non mancano e chissà se decideranno di risolvere i loro conflitti proprio a The Couple.