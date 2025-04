Ieri, lunedì 7 aprile, su Canale 5 ha debuttato il reality condotto da Ilary Blasi, The Couple 2025. Nelle ultime settimane, si era mormorato di una possibile partecipazione di Soleil Sorge al nuovo format di Canale 5, addirittura in coppia con il suo ex coinquilino Alex Belli. L’influencer, però, aveva immediatamente smentito le voci, spiegando di essere impegnata con altri progetti. Ad ogni modo, la proposta di tornare nella Casa più spiata d’Italia c’è davvero stata. Sembra che la Blasi volesse fortemente l’ex corteggiatrice come concorrente del nuovo reality, a distanza di tre anni dal suo percorso al Grande Fratello.

Tuttavia, Soleil ha deciso di rifiutare per due motivi importanti. Prima di tutto, l’ex vippona non se la sentiva di gareggiare in coppia. “Le coppie in televisione non sono mai state il mio forte. Però guarderò lo show seduta sul divano”, ha spiegato in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv. Inoltre, la giovane italo-americana ha deciso di dare priorità ad un’altra avventura televisiva, questa volta in Rai. Difatti, farà parte del cast del reality di Rai 2 “Unknown – Fino all’ultimo bivio”, che andrà in onda il prossimo autunno con la conduzione di Elettra Lamborghini e Scintilla.

“Sono felice, per me è un onore tornare in Rai. Sono sempre entusiasta e grata, quando mi si presentano i progetti giusti”, con queste parole Soleil Sorge ha confermato la sua nuova avventura in Rai in un’intervista a Nuovo Tv. La notizia della sua assenza a The Couple 2025 ha deluso diversi fan, soprattutto coloro che speravano di rivederla in coppia con Alex Belli. Ricordiamo che la loro “storia” appassionò moltissimo i telespettatori del GF, dando vita ad una sorta di telenovela infinita. Nonostante i litigi, ad oggi tra i due c’è un ottimo rapporto: “Non ci vediamo spesso, ma se capita ci ritroviamo sempre con affetto”.

Spazio, poi, alla vita privata. A quanto pare, Soleil non è più single. Sebbene non ci sia stato ancora un fidanzamento ufficiale, l’influencer sta conoscendo una persona speciale, che potrebbe aver fatto finalmente breccia nel suo cuore. Da anni, ormai, l’ex corteggiatrice è molto riservata sulla sua vita sentimentale, non esponendo più le sue relazioni. A questo punto, chissà quando deciderà di uscire allo scoperto con questo nuovo uomo misterioso. Nel frattempo, non resta che attendere il prossimo autunno per rivederla di nuovo sul piccolo schermo.