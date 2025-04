The Couple: anticipazioni puntata 14 aprile 2025

Dopo l’ottimo esordio che ha convinto il pubblico, The couple torna in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025, con la seconda puntata. Al centro dello studio, con tutta la sua ironia, ci sarà ancora Ilary Blasi pronta a raccontare la prima settimana di permanenza delle coppie nella casa. Al suo fianco ci saranno gli opinionisti Luca Tommasini e Francesca Barra che commenteranno le prime antipatie e simpatie che stanno già dividendo la casa. Anche questa sera, non mancheranno le sfide tra le coppie che proveranno a rubare chiavi alle coppie rivali per poter avere più possibilità di conquistare il montepremi da un milione di euro.

Attualmente, la coppia in vantaggio è quella di Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli che hanno tre chiavi. Oggi, inoltre, il pubblico sarà chiamato ad esprimere la propria opinione: in ballo c’è l’eliminazione della prima coppia.

The couple: prove e sorprese della seconda puntata

Per riuscire a sopravvivere, ma soprattutto, per provare a portare a casa il maggior numero di chiavi con cui provare ad aprire la cassaforte contenente il milione di euro, le coppie di The Couple, ogni settimana, sono chiamate ad affrontare sfide per dimostrare la complicità di coppia. Anche questa sera, dunque, dovranno affrontare sfide mentali e fisiche che regaleranno momenti imperdibile.

Non mancheranno, tuttavia, i momenti emozionanti con la prima sorpresa del reality. Nella casa, infatti, arriverà la mamma delle sorelle Testa. Per Irma e Lucia arriverà mamma Anna con cui racconteranno la loro storia e i dettagli del loro legame. Il tutto, intrecciato alle tensioni della settimana inclusa la lite tra Laura Maddaloni ed Elena Barolo.

Come vedere in diretta streaming The Couple

sono tanti i modi per restare sintonizzati e aggiornati sulle vicende di The Couple. La puntata serale può essere vista, ogni lunedì, in prima serata, su canale 5, a partire dalle 21.30. In diretta televisiva, durante la puntata, potete vedere cosa accade in casa sintonizzando il televisore sul 55. Chi, invece, preferisce seguire la diretta streaming, può collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione e scegliere tra la diretta con Ilari Blasi o la diretta dalla casa attraverso due regie differenti.

