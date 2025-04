Al Bano si esprime per la prima volta sull’esperienza della figlia Jasmine Carrisi a The Couple. Lo scorso 7 aprile Jasmine ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, diventando ufficialmente una concorrente del nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Si tratta di un’esperienza totalmente inedita per la cantante, che ha deciso di mettersi a nudo in un reality, partecipando insieme al grande amico Pierangelo Greco. Dopo appena una settimana, però, la 24enne è già finita in nomination, ricevendo la maggioranza dei voti dei suoi compagni d’avventura. Ora, quindi, dovrà affrontare il televoto contro il duo formato da Thais Wiggers ed Elena Barolo, rischiando di essere eliminata dal programma.

Da allora, in molti si sono mobilitati per sostenere Jasmine e Pierangelo al televoto. Tra i primi ad esporsi c’è stata Helena Prestes, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, che ha pubblicato un tweet per invitare i suoi fan a votare il duo. Jasmine ed Helena, infatti, si sono conosciute dopo l’uscita di quest’ultima dalla Casa, complice il sostegno che la Carrisi le aveva mostrato durante il programma. A seguire, non sono mancati gli appelli anche da parte della zia Amanda Lecciso e, naturalmente, della mamma Loredana Lecciso.

Al Bano fa un appello per la figlia Jasmine Carrisi a The Couple: cos’ha fatto

A sorpresa, infine, anche Al Bano ha deciso di rompere il silenzio e fare un appello per la figlia Jasmine Carrisi. Il cantante ha condiviso una tenera foto del passato che lo ritrae insieme a Jasmine da bambina, accompagnandola con un messaggio semplice ma incisivo: “Salviamo Jasmine“. Nel post ha fornito anche tutte le indicazioni utili per votare la coppia formata da lei e Pierangelo. Insomma, un gesto inaspettato, dato che, fino ad ora, l’artista aveva preferito non esporsi pubblicamente su questa nuova avventura della figlia. La storia è stata poi ricondivisa prontamente da Amanda Lecciso, che è molto legata alla nipote.

Stando a quanto emerge dai commenti sui social, i pronostici sembrano giocare a favore di Jasmine e Pierangelo Greco, che sarebbero i favoriti per superare il primo televoto di The Couple. Tra gli appelli apparsi in questi giorni e la simpatia conquistata da una buona fetta del web, il suo sembra avere tutte le carte in regola per battere Thais Wiggers ed Elena Barolo, che al contrario non sembrano godere dello stesso sostegno. In ogni caso, non resta che attendere lunedì 21 aprile per scoprire cosa succederà nella terza puntata del reality condotto da Ilary Blasi.