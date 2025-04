La convivenza tra i concorrenti di The Couple procede tra alti e bassi. In particolare, Antonino Spinalbese sembra aver attirato le antipatie di diversi coinquilini, soprattutto di Irma Testa, che fatica a fidarsi di lui. Nonostante ciò, il parrucchiere è riuscito comunque a costruire legami profondi, come quello con Elena Barolo. Recentemente, la showgirl ha parlato a cuore aperto con l’ex di Belen Rodriguez, facendogli confidenze molto intime. Elena ha raccontato di essersi sentita spesso incompresa a causa della sua esuberanza, che però considera una parte unica di sé stessa, qualcosa che la rende diversa dagli altri.

D’altro canto, Antonino ha speso parole bellissime per Elena, dicendo di apprezzarla proprio per le sue particolarità e invitandola a rimanere sempre fedele a sé stessa. Secondo lui, la sua complessità è ciò che la rende unica, anche se non sempre compresa da tutti. L’hair-stylist ha definito Elena una vera e propria artista, riconoscendo in lei qualcosa di sé stesso, visto che anche lui spesso si è sentito fuori luogo rispetto agli altri. La showgirl ha poi raccontato di essere diventata così col tempo, anche a causa delle difficoltà affrontate lungo il suo percorso di vita.

Elena Barolo e Antonino Spinalbese senza filtri: il confronto a The Couple

“I quadrati capiscono solo i quadrati. Se tu arrivi ad avere più angoli, sei molto più libera, perché allo stesso tempo tu non giudichi. Siccome io ho molti angoli come lei, io me la prendo per lei, ma lei non se la prende per sé stessa. Prima le ho detto ‘Elena io ti adoro, tu sei un’artista con la A maiuscola’. Sappi che in ogni contesto non puoi pensare di essere capita, tutto qua. Non ti stare ad applicare, perché tu sei piena di dubbi”, ha detto Antonino Spinalbese a tavola mentre chiacchierava con Elena Barolo.

“I dubbi comunque fanno parte della voglia di conoscere e di approfondire. Grazie comunque”, ha detto Elena imbarazzata, mentre guardava sorridente il parrucchiere. Insomma, tra di loro sembra essere nata una grande complicità, complice la stima che Antonino prova per la showgirl. Addirittura, c’è chi crede che tra di loro possa nascere qualcosa di più di un’amicizia. Tuttavia, bisogna ricordare che la Barolo è legata da tempo al noto stilista Alessandro Martorana, dunque quest’opzione per ora è da escludere. A questo punto, non resta che guardare la prossima puntata di The Couple per scoprire se Elena riuscirà a superare la nomination e resta nella Casa.