A distanza di pochi giorni dall’inizio di The Couple, nella Casa iniziano a formarsi i primi legami e le prime amicizie. Tra i protagonisti assoluti del nuovo reality condotto da Ilary Blasi, c’è sicuramente Antonino Spinalbese, che gareggia in coppia con Andrea Tabanelli. Il parrucchiere si era fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2022, dove ha avuto modo di distinguersi come un vero e proprio “latin lover“. L’ex di Belen Rodriguez, infatti, ebbe dei flirt con ben tre donne – Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini – senza, però, impegnarsi seriamente con nessuna di loro.

Dopo la fine della sua esperienza al GF Vip, Antonino ha poi iniziato una relazione con la tatuatrice Ainhoa Rodriguez, durata parecchi mesi. Da poco, però, sembra essere tornato single, pur sottolineando di avere ancora il “cuore impegnato“. Da lì, c’è chi ha ipotizzato che Antonino possa essere ancora innamorato dell’ex fidanzata, ma che i due abbiano deciso di allontanarsi per altre motivazioni. Ad ogni modo, da quando ha iniziato il suo percorso nel nuovo format Mediaset, c’è chi nota quotidianamente una certa affinità tra lui e alcuni degli altri concorrenti.

Dopo aver mostrato un’intesa speciale prima con Jasmine Carrisi, poi con il suo compagno d’avventura Andrea Tabanelli e, infine, con Giorgia Villa, questa volta è stato un momento condiviso tra Antonino Spinalbese e Brigitta Boccoli ad attirare l’attenzione del pubblico. Cos’è successo? Mentre si trovavano tutti insieme in cucina, Brigitta si è improvvisamente addormentata su un poltrona. Al che, il parrucchiere l’ha osservata e ha detto: “Comunque è sempre elegante, anche mentre dorme. Devi notare la mano quando cucina, c’ha la proporzione nella mano… è da disegno”.

Da lì, c’è chi ha iniziato a condividere questo video sui social, sostenendo che Antonino stia “studiando” la donna. Ad ogni modo, si tratta semplicemente di fantasie degli utenti, che, in assenza di dinamiche nel reality, cercando un po’ d’intrattenimento. Fino ad ora, infatti, The Couple sta deludendo le aspettative del pubblico, complici soprattutto delle dirette giornaliere considerate piuttosto piatte. Inoltre, la vicinanza con la fine del Grande Fratello renderebbe ancora più difficile, per molti telespettatori, affezionarsi ai nuovo protagonisti del format.