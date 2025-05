Mancano pochi giorni e su Canale 5 andrà in onda la finale di The Couple. Il reality condotto da Ilary Blasi non ha ottenuto il successo sperato, motivo per il quale la Mediaset ha deciso di chiuderlo con diverse settimane di anticipo. Rimasti pochi in Casa, alcuni concorrenti stanno traendo le somme sugli equilibri, che, a detta di Laura Maddaloni, al momento sembrano girare intorno ad Antonino Spinalbese. Pur non esponendosi in maniera incisiva, la Maddaloni crede che la presenza del parrucchiere sia diventata ormai centrale nella Casa.

Le sorelle Boccoli, però, non la pensano allo stesso modo, sostenendo che Antonino sia sempre stato sulle sue e non abbia dato modo di infastidire così tanto gli altri inquilini. Secondo Spinalbese, sarebbe proprio il suo silenzio a infastidire alcuni concorrenti. In particolare, l’ex di Belen Rodriguez ha criticato Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Il motivo? La coppia si è risentita dopo averlo sentito definire l’ex Miss Italia “noiosa“, un commento piuttosto innocuo, che però Manila avrebbe ingigantito, arrivando a tirare in ballo temi delicati come il rispetto per le donne.

“Anche se lui non parla, è tutto rivolto su di lui. Meno parli e più hai attenzioni”, ha detto Laura Maddaloni, parlando di Antonino Spinalbese. “Quando Stefano ha alzato la voce, è una brutta immagine per un uomo”, ha poi aggiunto, criticando la reazione di Stefano Oradei alle critiche di Antonino su Manila. “Ma di cosa stiamo parlando, ho detto solo ‘noioso’. Cosa ho mai detto… si è parlato di rispetto nei confronti di una donna, ma dai…”, ha spiegato Spinalbese.

“Anche perché tu sei molto gentile, fai i capelli, sei disponibile. Però tu stai staccato dal gruppo e il gruppo, siccome non t’inserisci, ti mangia. Un meccanismo del branchetto. Io ho simpatia per Manila e Stefano e ho simpatia per te, sono democratica. Però una cosa che non mi è piaciuta è l’esibizione della polemica, l’ho detto”, ha commentato Benedicta Boccoli. “Io in puntata ero sconvolto, ma non ho proprio voglia”, ha replicato il parrucchiere. Ad ogni modo, Antonino dovrà convivere ancora per poco con Manila e Stefano, dato che, la prossima domenica, dovrebbe andare in onda la finale di The Couple.