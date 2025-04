Antonino Spinalbese continua ad attirare l’attenzione a The Couple. A distanza di due settimane dall’inizio del nuovo reality di Canale 5, Antonino si è distinto sicuramente come uno dei personaggi più discussi. Proprio come accaduto al Grande Fratello Vip, il parrucchiere si è già guadagnato il titolo di “latin lover“, attirando l’attenzione di alcune donne della Casa. In particolare, sembra che Giorgia Villa abbia espresso apertamente un interesse per Spinalbese, che, prima di entrare nella Casa, si è dichiarato “single con il cuore impegnato”. Difatti, da poco è terminata la sua storia con la tatuatrice Ainhoa Rodriguez, che sembra non aver dimenticato totalmente.

Che lavoro fa Antonino Spinalbese?/ La pesante etichetta di 'ex fidanzato di Belen Rodriguez'

Ad ogni modo, nelle ultime ore, le donne della Casa si sono riunite per parlare di un’abitudine piuttosto particolare dell’ex compagno di Belen Rodriguez. A quanto pare, l’hair-stylist girerebbe senza mutande in Casa, indossando solo i pantaloni. Le ragazze hanno parlato di questa cosa con umore, scherzando e prendendolo in giro. Tuttavia, non sono mancate alcune frecciatine, soprattutto da parte di Laura Maddaloni e Irma Testa.

Laura Maddaloni in lacrime a The Couple: "Mi sopravvalutano tutti"/ Giorgia Villa la consola: cos'è successo

La particolare abitudine di Antonino Spinalbese a The Couple: dettagli

“Non ha le mutande”, ha detto Benedicta Boccoli alle altre donne della Casa. “Ma non è vero, ci credi pure”, ha risposto Laura Maddaloni. “L’ha detto anche lui, è vero”, ha ribattuto Irma Testa. “Sì, perché ha detto che così è subito pronto”, ha spiegato Giorgia Villa, scoppiando subito a ridere. “Lui ha fatto questa storia per creare questo… e qua siamo tutti scemi”, ha detto la Maddaloni, insinuando che Spinalbese voglia solamente attirare l’attenzione. “Noi stiamo scherzando, anche perché fosse per noi se lo può tenere li dov’è, non è che c’è bisogno di chissà che cosa”, ha dichiarato Irma tra le risate delle altre compagne d’avventura.

The Couple, Antonino Spinalbese 'analizza' Brigitta Boccoli: "Sempre elegante"/ Nasce un'intesa?

Dopodiché, le inquiline sono state chiamate in confessionale, che le ha probabilmente invitate a non parlare più dell’argomento. Insomma, non è chiaro se quanto raccontato sia reale o meno, ma una cosa è certa: Antonino non sembra godere della simpatia delle sue coinquiline. Difatti, diversi degli altri concorrenti hanno espresso perplessità sul parrucchiere, al punto che molti spettatori sostengono che, nella prossima puntata di The Couple, potrebbe ricevere il pieno di nomination. A questo punto, non resta che attendere per scoprire cosa succederà.