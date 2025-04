Dopo due anni e mezzo dalla sua avventura al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha deciso di rimettersi in gioco in un reality, partecipando a “The Couple”. Proprio come nel GF Vip, Antonino si è ritrovato a convivere in una Casa con altre persone, venendo ripreso 24 ore su 24. Questa volta, però, gareggia in coppia con Andrea Tabanelli, ex calciatore. Inoltre, la sua permanenza sarà sicuramente più corta, dato che il programma dovrebbe avere una durata di 8 settimane, a differenza dei 6 mesi del GF. Durante la sua edizione, Spinalbese è rimasto nella Casa per ben cinque mesi, venendo eliminato circa un mese prima della finale.

Antonino Spinalbese confessione choc a The Couple: "Attualmente sono single"/ E spunta un retroscena

A tal proposito, nelle ultime ore Antonino si è lasciato andare a qualche racconto sulla sua vecchia esperienza, scatenando la curiosità dei nuovi coinquilini, che gli hanno subito chiesto come avesse fatto a resistere per cinque mesi e mezzo senza intimità o senza fare l’amore. “Ma come hai fatto? Sono pesanti cinque mesi e mezzo senza… per un uomo poi. Una donna sei mesi, figurati, può stare anche anni. Il problema è l’uomo, che sei mesi già… l’uomo dopo 40 giorni lo vedi già male”, ha detto Irma Testa.

Antonino Spinalbese e l'amore con Belen: "Quando le cose vanno bene..."/ La regia di The Couple censura

Antonino Spinalbese e un momento imbarazzante a The Couple: cos’è successo

“A questa domanda non posso rispondere. Sì, sono pesanti, la differenza fisica è evidente per un uomo… però io poi mi rifiuto di rispondere ad alcune domande. Cambiamo discorso, basta. Come ho fatto in quei mesi? Non ho fatto”, ha risposto Antonino Spinalbese imbarazzato. Al che, i suoi coinquilini si sono subito accorti della bugia, prendendolo in giro. Effettivamente, nei sei mesi trascorsi nella Casa, Antonino non è stato del tutto da solo. Al di là dei flirt con Ginevra Lambroghini e Giaele De Donà, il parrucchiere ha avuto una notte di passione con Oriana Marzoli.

The Couple 2025, che legame c'è tra Antonino Spinalbese e l'ex Helena Prestes?/ Rivelazione a Jasmine Carrisi

I due si sono frequentati per circa un mese nella Casa, fino a quando Spinalbese decise di allontanarsi dalla venezuelana. Da lì, tra i due iniziò una vera e propria guerra, e Oriana tirò persino in ballo la storia tra l’ex di Antonino, Belen, e Stefano De Martino. Un affronto che non andò giù all’ex vippone, il quale minacciò di denunciarla. Dunque, a distanza di più di due anni, Antonino non ha voluto ricordare la passione avuta con la Marzoli, glissando l’argomento e facendo finta di nulla.