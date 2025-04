Durante la serata di ieri, The Couple ha organizzato uno scherzo per qualcuno dei concorrenti. Per un attimo le coppie all’interno della casa hanno cercato di capire cosa stava succedendo. “Ieri sera volevano fare uno scherzo, ma volevano farci firmare con 12 compagnie assicurative, qualora succedesse qualcosa“, hanno detto alcuni concorrenti questa mattina. Eppure quello che è successo ieri sera ha lasciato molto desiderare ed è sembrato un vano tentativo da parte degli autori per risollevare gli ascolti del programma che al momento non hanno prodotto risultati convincenti.

Paura per Shaila Gatta dopo Grande Fratello: "Ho bisogno di aiuto, mente e corpo stanno male"/ Lancia allarme

Intanto i fan sui social si sono resi conto delle dinamiche “tirate” del programma al fine di creare clip e odience. Peccato siano spesso forzate e non così apprezzate dal pubblico. Pare che infatti uno degli artefici dello scherzo fosse proprio Antonino Spinalbese, il quale durante l’organizzazione è stato chiamato nel confessionale di The Couple, mandando così a monte il piano per spaventare gli altri personaggi: “Lui che vuole fare uno scherzo per poi essere richiamato di nuovo non te lo puoi inventare casa mia“, si legge su X.

Elena Barolo contro Laura Maddaloni a The Couple: "Abituata a ingannare"/ "Spigolosa e molto falsa"

Il pubblico di The Couple non è soddisfatto dell’attuale regia, che a quanto sembra è la stessa del Grande Fratello, non a caso l’abitazione è la stessa dei Lumina Studios in cui fino al 31 avevano risieduto i concorrenti di Alfonso Signorini. Gli utenti hanno aspettato impazienti per quasi tre ore che succedesse qualcosa a The Couple e si sono lamentati sui social: “Stanno organizzando da due ore uno scherzo che sarà un fiasco totale al 100%“, hanno detto, protestando per il fatto che non si concludesse mai niente. Ad un certo punto, il pubblico è diventato ancora più impaziente: “Potreste inquadrare gli altri per capire lo scherzo se lo fanno o meno?“.

Helena e Javier figlio in arrivo? La notizia dopo il GF spiazza tutti/ "Cercano una casa con tante camere"

Intanto, arrivano le ricompense per le squadre e Stefano Oradei insieme a Manila Nazzaro hanno vinto una notte romantica nel “privè”, per via del fatto di aver portato a casa la vittoria durante la prima prova: “Al nostro amore, che è la nostra forza, perché noi abbiamo già vinto“, hanno detto. E mentre i concorrenti hanno festeggiato Laura Maddaloni per il suo compleanno, i fratelli Mileto e Antonino Spinalbese hanno provato senza successo a spaventare in qualche modo gli altri avversari. Che dire, The Couple riuscirà a rialzare in qualche modo gli ascolti?