Benedicta Boccoli spiazza Ilary Blasi e cita Francesco Totti a The Couple

Tra le sfide della nuova puntata di The Couple di questa sera su Canale 5, ce n’è una che coinvolge i Vip. A sfidarsi sono Laura Maddaloni e Giorgia Villa da un lato e le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli dall’altro: l’obiettivo e, di fronte ad una serie di oggetti-indizio, scoprire il nome del personaggio famoso misterioso. A vincere il duello alla fine sono Laura e Giorgia, ma a catturare l’attenzione sono state soprattutto le divertenti sfide.

Dopo il primo personaggio misterioso, ovvero Jannik Sinner, le coppie hanno dovuto indovinare il secondo Vip attraverso, anche in questo caso, una serie di indizi. Il primo è una mela trafitta da una freccia che rimanda a Guglielmo Tell, il secondo è invece una foto di Ilary Blasi che sorprende anche la stessa conduttrice, che ammette ironica: “Evidentemente c’è un nesso tra Guglielmo Tell e me!“. A quel punto Benedicta, nel tentativo di indovinare, esclama: “Totti!“.

Ilary Blasi a Benedicta Boccoli: “Stai dicendo tutti i miei fidanzati?“

Dopo la risposta di Benedicta Boccoli, in studio sono esplosi applausi e risate e anche la stessa Ilary Blasi domanda ironica quale sia il nesso tra il suo ex marito Francesco Totti e il primo indizio: “E che c’entra con Guglielmo Tell?“. “Ma che ne so!” replica ironica la Boccoli. Dopo aver sbagliato risposta, si passa a scoprire il terzo indizio, ovvero della cioccolata. La conduttrice a quel punto, per aiutare i concorrenti, domanda: “Da dove viene la cioccolata?“: Benedicta risponde per prima anche in questo caso: “Dalla Svizzera. Ma quindi stai con uno svizzero?“.

Il siparietto prosegue con la conduttrice che, ironizzando, replica con una risata: “Ma che stai dicendo tutti i fidanzati miei? Ma che gioco è?“. La concorrente a quel punto risponde anch’essa ironica: “È un periodo così, mi do al gossip!“. Alla fine degli indizi, la risposta corretta era Michelle Hunziker, grande amica di Ilary Blasi, motivo per il quale la conduttrice di The Couple era presente tra gli indizi.