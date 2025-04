Intervistati da TelePiù, Francesca Barra e Luca Tommassini hanno raccontato come stanno vivendo queste prime puntate di The Couple, reality che si è momentaneamente fermato dopo la morte di Papa Francesco. Lunedì tornerà in diretta la terza puntata condotta come sempre da Ilary Blasi, nonostante il clamore per la possibile sospensione in anticipo del programma dati gli ascolti troppo bassi. Ad ogni modo, i due opinionisti non hanno esitato a raccontare come si stanno trovando a The Couple, rivelando anche chi secondo loro è il più stratega e chi invece la coppia più debole.

La prima a parlare a TelePiù è stata Francesca Barra, giornalista che quest’anno segue insieme a Tommassini le dinamiche del reality: “Mi trovo molto a mio agio. Ho sempre lavorato con uomini e per me affiancare una donna è una nuova esperienza“, racconta, “Con Luca, poi, c’è un bel legame: è divertente, intelligente e ha un sacco di racconti sui personaggi famosi che ha conosciuto“. I due si trovano molto bene insieme, e anche Tommassini ha svelato di trovarsi benissimo con la collega: “C’è Ilary, che è una amica e una grande professionista, e Francesca, che conosco da tanti anni ed è una donna molto intelligente e brillante“.

Il coreografo non ha nascosto che inizialmente, quando era stato convocato per fare da opinionista a The Couple, era molto ansioso per via del fatto di non aver mai preso in considerazione di lavorare in un reality, ma poi ha pensato di accettare la proposta per darsi un’occasione. Sempre a Telepiù, i due hanno svelato chi secondo loro è la coppia meno forte. Si tratta di Giorgia Villa e Laura Maddaloni, che secondo loro hanno poco feeling: “Manca la complicità“, ha detto Francesca.

Luca Tommassini ha le idee chiare e concorda su chi siano i concorrenti meno amalgamati, mentre apprezza Lucia Testa e la sorella Irma. Non solo, il coreografo si sbilancia, e a differenza di Francesca Barra che non ha ancora capito chi sia il concorrente più stratega, è convinto che il più “furbo” sia Antonino. Ecco cos’ha detto a tal proposito: “È entrato con la strategia negli occhi, ma ho anche la sensazione che mi farà ricredere. Anzi, penso che tutti i concorrenti usciranno cambiati da questa esperienza“.